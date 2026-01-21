Ayuntamiento y Junta transmiten su pésame por la muerte del maquinista sevillano en el accidente en Gelida (Barcelona)

El tren accidentado, a 20 de enero de 2026, en Gelida, Barcelona, Catalunya (España) - LORENA SOPENA / Europa Press

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha transmitido sus condolencias este miércoles por el fallecimiento de un maquinista sevillano en prácticas en el accidente de tren en Gelida (Barcelona) ocurrido este martes por la noche.

En una publicación en redes sociales recogida por Europa Press, el primer edil ha dado el pésame a los familiares y amigos del joven, que estaba destinado en Barcelona para completar su formación como maquinista.

"Para ellos va el abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos", ha señalado Sanz.

En esta línea, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla y presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, se ha sumado a las condolencias.

"Esta provincia está con Cataluña en momentos tan difíciles. Deseamos una pronta recuperación de los heridos", ha escrito en una publicación en la red social X.

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, también ha compartido a través de sus redes sociales su pésame a los familiares y amigos del fallecido.

"Otra tragedia que duele, y que en este caso, afecta muy directamente a nuestra ciudad", ha afirmado.

La policía catalana ha señalado que este martes por la noche pudo identificarse "plenamente" la identidad del fallecido y que se trata de un hombre nacido en 1998 y oriundo de Sevilla que estaba realizando su formación en prácticas en el convoy.

Han apuntado que, tras identificar su identidad, se comunicó la muerte a su familia y que este miércoles los Mossos retomarán las tareas de investigación, siguiendo trabajando "para reforzar la seguridad en el lugar del incidente y en las diferentes estaciones para gestionar cualquier incidencia".

El maquinista sevillano es la única persona fallecida del accidente que ha dejado cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves, según ha informado Protecció Civil. El tren de la línea R4 de Rodalies descarriló tras la caída de un muro de contención en la noche de este martes.