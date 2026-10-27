El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) refuerza la prevención ante fenómenos meteorológicos adversos con Andalmet

El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado; el concejal-delegado de Aguas, Federico Cuevas; y el responsable de Andalmet, Juan Antonio Carazo. - AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lora del Río ha presentado el servicio de información y previsión meteorológica de Andalmet, contratado para mejorar el seguimiento de las condiciones atmosféricas en el término municipal y facilitar la anticipación ante posibles situaciones adversas.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, este servicio proporcionará previsiones actualizadas y adaptadas al municipio, así como información en tiempo real sobre la evolución de los fenómenos meteorológicos que puedan ocasionar incidencias con el fin de apoyar la toma de decisiones municipales, con especial atención a los episodios de lluvias intensas y al riesgo de avenidas de agua.

En este sentido, el alcalde de Lora del Río Antonio Enamorado, ha destacado que "disponer de información meteorológica centrada en nuestro término municipal nos permite anticiparnos y tomar decisiones con mayor antelación para proteger a nuestros vecinos; es una herramienta de apoyo a la gestión municipal que complementa la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que también ponemos al alcance de la ciudadanía a través de nuestras redes sociales".

Por su parte, el concejal-delegado de Aguas, Federico Cuevas, ha señalado que en Lora del Río deben "prestar especial atención a las lluvias copiosas y a las posibles avenidas de agua en los arroyos y el río Guadalquivir; contar con un seguimiento actualizado resulta muy útil para valorar la evolución de estos episodios y preparar la respuesta municipal. Además de las precipitaciones, es necesario vigilar las tormentas, el granizo, el viento y las altas temperaturas".

Asimismo, el responsable de Andalmet, Juan Antonio Carazo, ha explicado que ofrecen un "servicio adaptado a las características del municipio, con previsiones actualizadas y seguimiento en tiempo real de las situaciones que puedan generar incidencias". "También elaboramos informes específicos para determinados eventos, de manera que sus organizadores dispongan de información meteorológica detallada que les ayude a planificar y tomar decisiones", ha añadido.

La prestación incluirá un sistema de alertas ante fenómenos meteorológicos adversos, con una coincidencia aproximada del 90 por ciento con los avisos emitidos por AEMET.

En este contexto, el servicio de Andalmet tiene carácter complementario a la información y los avisos oficiales de la agencia estatal, además de que elabora un parte meteorológico semanal explicativo, que se publica en las redes sociales municipales para que la población pueda consultar las previsiones y conocer la evolución del tiempo en Lora del Río.