El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) y AEMA conectan estudiantes de cursos municipales con empresas que buscan talento

Imagen del encuentro de los alumnos de inserción laboral de Mairena, con AEMA. - AYTO. MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha celebrado este pasado jueves, 14 de mayo, en la Hacienda Porzuna un encuentro entre alumnado de los Programas de Empleo y Formación municipales y empresas asociadas a la Asociación Empresarial de Mairena del Aljarafe (AEMA), con el objetivo de facilitar la incorporación laboral de los participantes y conectar el talento local con las necesidades reales del tejido empresarial.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la iniciativa ha reunido a 90 estudiantes que actualmente finalizan su formación en las especialidades de jardinería, albañilería y limpieza, tres sectores con una importante demanda de profesionales cualificados.

Las empresas participantes en este encuentro han podido conocer de primera mano los perfiles profesionales del alumnado, así como valorar posibles incorporaciones a sus plantillas.

El encuentro estuvo presidido por la delegada de Empleo, Desarrollo Económico y Emprendimiento del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Otilia Padial, y por el presidente de AEMA, Borja Uruñuela.

Uruñuela ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas de colaboración público-privada y ha asegurado que "hoy es uno de esos días que da sentido a la Asociación Empresarial de Mairena", mediante una iniciativa que "aporta beneficio" a alumnos y empresa".

Por su parte, la delegada de empleo ha puesto en valor la "estrecha colaboración" entre el Consistorio y AEMA para organizar "una nueva iniciativa para mejorar la empleabilidad del alumnado mairenero".

Padial ha explicado que los programas de formación "combinan formación teórica con prácticas profesionales, permitiendo que el alumnado adquiera experiencia real antes de incorporarse al mercado laboral". Asimismo, destacado que los cursos se diseñan teniendo en cuenta las necesidades actuales de las empresas y la demanda de determinados perfiles profesionales.