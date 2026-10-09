El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) homenajea a la Generación del 27 con su programación cultural

Presentación de la programación cultural de Mairena del Aljarafe. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha presentado su programación cultural para la temporada 2026/2027, que este año rendirá homenaje a la Generación del 27, una de las grandes referencias de la cultura española.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el Teatro Villa de Mairena mantendrá su programación durante todo el curso, con propuestas de teatro, música, danza y espectáculos para distintos públicos.

Entre las próximas citas han destacado la programación de Halloween, a finales de octubre, y el estreno de 'Pancho Rock', previsto para el 7 de noviembre. Durante todo el año continuarán también Cultura de Calle y Porzuna Viva, con actividades en distintos espacios del municipio.

Además, el calendario incluirá la programación de Navidad y Reyes Magos, del 3 de diciembre al 6 de enero; el Carnaval, del 29 de enero al 14 de febrero; Mairena Black, del 25 al 27 de febrero; la Feria del Libro, del 3 al 6 de marzo; Aires de Cuaresma, que se consolida este año; y Sopeao, el festival de teatro para estudiantes, del 5 al 10 de abril.

Asimismo, en abril llegará Market Fest, del 2 al 4, y del 22 al 25 tendrá lugar Festlivo, el Festival de Flamenco. La programación se completará con las actividades del Día del Orgullo y la Feria de Mairena, en junio.

En este sentido, el alcalde, Antonio Conde, ha señalado que este homenaje a la Generación del 27 junto con "una programación de primer nivel que llega a nuestros barrios, que es asequible para que nadie se quede fuera, que protege nuestra identidad y que, sobre todo, quiere que nos encontremos: los vecinos de siempre y los que acaban de llegar; quienes pensamos igual y quienes pensamos diferente".

A su vez, ha añadido que "esto también es calidad de vida. La cultura, como la limpieza, los parques, la educación o las actividades para nuestros mayores, también hace mejor nuestro día a día".

El acto ha reunido a artistas y representantes del mundo cultural, entre ellos Aurora Vargas, Anabel Valencia, Salvador Navarro, Nerea Riesco, Antonio Puente Mayor, Mané Ortega, Raquel Salas y Carmen Velasco. La presentación ha contado también con las actuaciones de Antonio Herrera y Antonio Cortés, así como de Juan Navas y Carmen Velasco.

A esta oferta se sumarán, durante todo el curso, los talleres culturales de las Aulas de Ocio y Tiempo Libre (AOTL) y las actividades de la Escuela Municipal de Música y Danza.