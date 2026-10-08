El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) suma cuatro novedades a su programación para personas con discapacidad intelectual

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha presentado y puesto en marcha la programación para personas con discapacidad intelectual correspondiente al primer trimestre del curso 26/27, que ha incorporado cuatro novedades: un taller de cocina fría dentro de 'Cocinando con Autonomía', actividades con plantas aromáticas en 'Sembrando Capacidades' y dos nuevas salidas dentro de 'Momentos Mágicos', una al Corredor Verde del Guadiamar y otra de tres días a la Sierra de Aracena (Huelva).

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el programa, bajo el nombre 'Juntos más que manos. Potenciando talentos y capacidades', ha reunido siete propuestas para desarrollar capacidades, autonomía y participación.

En este sentido, el alcalde, Antonio Conde, que ha participado en la presentación y en el inicio de las actividades acompañado por la delegada de Compromiso Social, Maribel Moreno, ha destacado que esta programación busca "ofrecer oportunidades a los vecinos con discapacidad intelectual, potenciar sus capacidades y favorecer su autonomía, bienestar y participación". "Por ellos y ellas y porque enriquecen a toda Mairena", ha añadido.

De esta manera, la primera novedad se ha incorporado a 'Cocinando con Autonomía', que este curso incluye una modalidad de cocina fría con recetas sencillas que no requieren fuego, horno ni otros sistemas de cocción. El taller trabaja la planificación, la compra, la preparación de alimentos, la higiene y la alimentación saludable.

Asimismo, 'Sembrando Capacidades: Jardinería y Horticultura Inclusiva' ha incorporado también actividades específicas con plantas aromáticas, como romero, lavanda, hierbabuena, albahaca o tomillo, para reconocerlas mediante el tacto y el olfato y conocer algunos de sus usos cotidianos.

En esta línea, las dos nuevas salidas forman parte de 'Momentos Mágicos: Ocio y Cultura para Todos' serán, la primera de ellas 'Los Aromas del Guadiamar', una actividad en el Centro de Visitantes del Corredor Verde del Guadiamar que combinará una visita guiada, un sendero interpretado accesible y un taller de plantas aromáticas.

Por su parte, la segunda será una salida de tres días a la onubense Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con visitas a Peña de Arias Montano, Almonaster la Real, Galaroza, Fuenteheridos y Aracena, además de actividades vinculadas a la gastronomía de la zona. Junto a estas novedades, la programación mantendrá otras cuatro propuestas.

Entre ellas, 'Manos Hábiles: Arte y Reutilización para Todos', que trabajará la creatividad y las habilidades manuales mediante pintura, punto, crochet, costura, modelado y reciclaje, junto con 'Inclusión en Movimiento' que ofrece actividad física adaptada, deporte inclusivo, senderismo y hábitos saludables, además de 'Teatro inclusivo', que a través del proyecto 'Emociones sin barreras', utiliza el teatro y la danza para trabajar la expresión emocional, las habilidades sociales y la inclusión.

Finalmente, las 'Jornadas de Visibilización y Participación Comunitaria', previstas en torno al 3 de diciembre, reunirán muestras de los talleres, actuaciones, actividades de sensibilización, juegos inclusivos y espacios de convivencia.