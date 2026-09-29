El Ayuntamiento respalda el proyecto Sputnik y sitúa el talento joven como "motor de crecimiento" en Sevilla

El delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, en la primera jornada del 'bootcamp' de la séptima edición de Sputnik. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha participado este martes en la primera jornada del 'bootcamp' de la séptima edición de Sputnik, un proyecto de formación intensiva diseñado para impulsar el talento de jóvenes de entre 16 y 26 años.

Durante su participación en estas jornadas, que cuentan con la colaboración directa y el respaldo del Consistorio, Pimentel ha subrayado que la ciudad "atraviesa un proceso de transformación económica donde la tecnología y el talento joven sevillano son los verdaderos motores de crecimiento", según ha trasladado el Consistorio en una nota.

"Ese crecimiento exige diversificar nuestro modelo productivo", ha subrayado Pimentel, remarcando el compromiso del Gobierno municipal de actuar como "un trampolín y no un freno". "El equipo de José Luis Sanz colabora activamente con iniciativas como Sputnik para que el ecosistema inversor conecte directamente con el talento local y el empleo de calidad se quede en la ciudad", ha explicado el edil.

En este sentido, Pimentel ha calificado la retención de la generación de sevillanos mejor preparada como "un objetivo estratégico innegociable". "La inversión en formación tecnológica avanzada supone una garantía de competitividad para que Sevilla lidere la captación de grandes proyectos empresariales en los próximos años", ha concluido.

El programa Sputnik tiene el objetivo de formar a 5.000 futuros líderes en la próxima década para impulsar la creación de cientos de empresas emergentes desde Andalucía.

En esta edición anual, medio millar de jóvenes participan en tres seminarios intensivos enfocados en el desarrollo de mentalidad emprendedora, integración de tecnologías exponenciales --como Inteligencia Artificial, robótica, tecnologías del espacio o blockchain-- y lanzamiento de 'startups'. Todo ello bajo la tutorización de más de 50 ponentes.