El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) invierte más de 70.000 euros en parques de juegos infantiles

Renovación de parques infantiles en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) - AYUNTAMIENTO SAN JUAN DE AZNALFARACHE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ha informado que ha invertido más de 70.000 euros en la renovación y creación de sendos parques de juegos infantiles en la barriada de Guadalajara y en el Monumento.

Según ha indiciado el Consistorioe en una nota, la zona de juegos infantiles de la plaza del Doncel ya está abierta, mientras que la de nueva creación, en la plaza de San Fernando, se encuentra actualmente en ejecución.

Por su parte, la alcaldese María Luisa Moya ha indicado se han incluido condiciones en el pliego del contrato que "pretenden garantizar esa mayor durabilidad de los juegos".

En concreto, se trata de una inversión de más de 70.000 euros en la que está incluida esta zona de juegos recién abierta de la barriada de Guadalajara y una, de nueva creación, que ya se está ejecutando en la Plaza de San Fernando, en la barriada del Monumento. El Ayuntamiento ha asegurado que la inversión en cada una de ellas es "casi equivalente", es decir, aproximadamente un 50% del total en casa una de las dos zonas.

El suelo es de césped acolchado y tanto el vallado como los colores de los distintos juegos se han elegido "pensando en que se asemejen lo máximo posible a otras zonas de juegos de la localidad". Un tobogán, balancín, dos columpios, una torre multijuegos o una mesa son algunos de los elementos que se instalan en estos parques infantiles.

El contrato se adjudicó a finales de septiembre y tiene un plazo de ejecución de 4 meses, "aunque en ambos casos se acortará ese periodo".