El Ayuntamiento de Sevilla abre la convocatoria para optar a 58 alojamientos protegidos en alquiler en Pino Montano

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desde este lunes y hasta el viernes 21 de noviembre a las 14,00 horas, la empresa pública de la vivienda de Sevilla (Emvisesa) abre la convocatoria para optar a 58 alojamientos protegidos temporales y viviendas en modelo 'cohousing' y edificio de usos compartidos en la calle Parque Sierra Castril, número 4, en el barrio de Pino Montano.

La gestión se realiza a través del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y los formularios de solicitud están disponibles en la web de Emvisesa, según informan fuentes municipales a Europa Press.

En cuanto a la tipología de los alojamientos, 55 viviendas se corresponden con dos dormitorios adaptables a tres; y tres pisos cuentan con dos habitaciones, adaptables a tres, para personas con movilidad reducida.

Por otro lado, en lo que a los destinatarios se refiere, 26 de las viviendas se reservan para jóvenes menores de 40 años con al menos un menor a cargo; 16 viviendas, para el cupo general; dos, para grupos de especial protección; tres van dirigidas a mayores de 65 años; dos viviendas, para víctimas de violencia de género; tres pisos se destinan a personas con movilidad reducida; cinco para entidades del tercer sector y una para necesidades del Área de Barrios y Derechos Sociales.

En lo que concierne a la renta mensual, se ha fijado 295 euros/mes para demandantes hasta 1,2 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que es un índice de referencia en España para determinar el límite de ingresos y poder acceder a ayudas, becas, subsidios y otros beneficios sociales. Por otro lado, se establece 468 euros/mes para demandantes hasta 3 IPREM

Los requisitos de adjudicación aluden a la inscripción vigente en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida; unidad familiar o de convivencia con menores a cargo; cumplimiento de los ingresos máximos --50% hasta 1,2 IPREM, resto hasta 3 IPREM--, y cumplimiento de los requisitos específicos de cada cupo. Tendrán preferencia los demandantes con vinculación a Sevilla: empadronamiento o actividad laboral profesional en la ciudad.

En cuanto al proceso de adjudicación, se celebrarán tres sorteos públicos ante notario. El inicio de la convocatoria está previsto para el 17 de noviembre de 2025 y el fin de presentación de solicitudes, el día 21 de ese mismo mes a las 14,00 horas. La lista provisional estará el día 25 y tres días más tarde, la definitiva, mientras que el 3 de diciembre se efectuará el sorteo ante notario.