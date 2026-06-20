El Ayuntamiento de Sevilla abre el plazo para solicitar ayudas para instalar ascensores en viviendas de Los Pajaritos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visitando las obras de instalación de ascensores en pisos de Los Pajaritos. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha abierto el plazo para que los vecinos de los edificios de viviendas de la calle Cigüeña, en el barrio de los Pajaritos, que están siendo rehabilitados en el marco del Plan estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sufragado con fondos Next Generation, puedan solicitar además una ayuda específica para la instalación de ascensores en sus bloques. En total, el Consistorio ha destinado 1,9 millones de euros para repartir entre todas las comunidades solicitantes que cumplan con las condiciones fijadas en las bases de la convocatoria.

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha destacado que "esta nueva línea de ayudas demuestra el compromiso del Gobierno de José Luis Sanz con la mejora de todos los barrios de Sevilla, especialmente aquellos que durante años han necesitado una mayor atención por parte de las administraciones", según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Asimismo, ha señalado que "no hablamos únicamente de rehabilitar edificios, sino de mejorar la calidad de vida de las personas, de hacer sus hogares más accesibles, más dignos y adaptados a las necesidades reales de quienes viven en ellos".

De la Rosa ha subrayado además que "la instalación de ascensores en estos bloques supone un paso decisivo para acabar con los conocidos como pisos cárcel, una situación que ha condicionado durante demasiado tiempo la vida de muchas personas mayores o con movilidad reducida". En este sentido, ha recordado que "el alcalde José Luis Sanz asumió el compromiso de campaña de poner fin a esta realidad en Sevilla y estamos cumpliendo con hechos, impulsando inversiones históricas para garantizar la accesibilidad universal en nuestros barrios".

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente aprobó la convocatoria de estas subvenciones el pasado mes de abril, como complemento a la actuación de rehabilitación en marcha. Las ayudas se podrán solicitar en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente hasta el próximo día 16 de julio, inclusive, y se concederán por riguroso orden de presentación de solicitudes hasta el agotamiento de los fondos previstos.

El presupuesto máximo subvencionable es de 250.000 euros en el caso de que para instalar el ascensor sea preciso modificar el núcleo de escaleras y, de 200.000 euros si no es necesario actuar en este sentido. En ningún caso el coste de la subvención podrá superar al de las actuaciones subvencionadas y ejecutadas.

Las subvenciones abarcarán la instalación de ascensores y todas las obras necesarias e imprescindibles para obtener la accesibilidad universal en el edificio, incluyendo la eliminación de forjados o la modificación del trazado de escaleras, entre otras actuaciones.

Esta nueva línea de ayudas para la instalación de ascensores se suma a otras iniciativas desarrolladas y puestas en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla para promover su colocación en edificios residenciales con vecinos con graves dificultades de movilidad, económicas y de dependencia. En concreto, las dos últimas convocatorias de este tipo, incluidas en la mayor convocatoria de ayudas con fondos municipales de la historia del Ayuntamiento de Sevilla, dotada con 10 millones de euros, han ido dirigidas a edificios de los barrios D y E del Polígono San Pablo y han contado con 2.160.000 y 4.800.000 euros, respectivamente, encontrándose en proceso de resolución.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Entre las actuaciones incluidas en el marco de este Plan estatal se encuentran los Programas de Ayudas en materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social, destinados a desarrollar proyectos de urbanización y regeneración urbana en suelo residencial consolidado, con el objetivo de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida de la población. Para poder acogerse a estos Programas de ayudas, el Consistorio ha indicado que es preciso que el ámbito en cuestión haya sido previamente delimitado como Entorno Residencial de Rehabilitación Programada.

El principal motivo por el que se seleccionó esta zona de la ciudad para esta importante actuación, fue su ubicación en uno de los barrios más vulnerables y pobres de España, donde si bien se ha intervenido anteriormente por parte de varias administraciones y entidades para mejorar el parque público de viviendas, no se habían destinado hasta el momento ayudas a la rehabilitación de viviendas privadas.

En el caso de la calle Cigüeña, la propuesta de rehabilitación planteada tiene como principal línea de acción la rehabilitación de ocho comunidades residenciales de la calle, con 140 viviendas, a lo que se destina la mayor parte del presupuesto del Plan de Regeneración Urbana, que asciende 6.022.200 euros.

A la actuación de rehabilitación de las viviendas, se suma la mejora del espacio público de dicho entorno residencial, mediante un proyecto de reurbanización integral de la calle Cigüeña redactado por la Gerencia de Urbanismo, que también está siendo ejecutado en estos momentos.