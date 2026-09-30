El Ayuntamiento de Sevilla abre sus puertas este miércoles para acercar al público la Copa del Mundo de Fútbol

El director del IMD, Ricardo Villena; la delegada de Deportes, María Tena; el presidente del Pleno, Manuel Alés; la diputada andaluza Minerva Salas y la edil de Educación, Blanca Gastalver - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto sus puertas este miércoles, 30 de septiembre, para la exposición que permitirá a los sevillanos y visitantes contemplar de cerca la Copa del Mundo conquistada por la Selección Española.

La iniciativa acerca desde primera hora de la mañana a los sevillanos "un pedazo de la historia reciente del fútbol español" y ofrece la oportunidad de disfrutar de cerca, "en la casa de todos", del trofeo que la Selección alzó tras proclamarse campeona del mundo.

En este sentido, la Copa ha sido recepcionada en el Consistorio, de manos de la Real Federación Española de Fútbol, por el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, la delegada de Deportes, María tena y la delegada de Educación y Juventud, Blanca Gastalver.

Por ello, la Copa del Mundo estará expuesta durante todo el día de hoy en horario de 9,00 a 21,00 horas de manera ininterrumpida. El acceso del público se realiza por la puerta central de la Plaza Nueva, desde donde los visitantes pueden acceder al espacio habilitado para contemplar el trofeo a los pies de la escalera principal de entrada.

La presencia de la Copa del Mundo en el Ayuntamiento de Sevilla se enmarca en las actividades organizadas con motivo de la visita de la Selección Española a la ciudad y permitirá a la afición sevillana disfrutar de cerca de uno de los trofeos más importantes del deporte mundial, afianzando así la unión clave de la ciudad con su selección, un binomio fundamental y un bastión de grandes éxitos a lo largo de las décadas.