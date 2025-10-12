El Ayuntamiento de Sevilla acaba una "renovación integral" en la Cuesta del Rosario y la reconvierte en plataforma única

Las obras de remodelación de la Cuesta del Rosario (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Ayuntamiento hispalense, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y en coordinación con Emasesa, ha concluido las obras de "renovación integral" de la Cuesta del Rosario, ahora reconvertida en plataforma única.

Según ha detallado el Consistorio en una nota difundida este domingo, en esta actuación se ha llevado a cabo "la repavimentación y mejora de infraestructuras de dicha calle en el tramo comprendido entre la calle Francos y la calle Ángel María Camacho".

Así, ha indicado que esta calle será reabierta al tráfico a partir del próximo martes, motivo por el cual el acceso a vehículos a la Plaza de San Francisco desde la Plaza Nueva y la calle Granada "quedará suprimido", retomando su carácter peatonal.

Con un presupuesto de 155.000 euros, la intervención ha incluido la demolición del pavimento actual y la recuperación del adoquín de Gerena "para homogeneizar toda la calzada con el resto del entorno".

Asimismo, esta obra ha repuesto el acerado de los números pares "con losas de granito de 35x35 centímetros", con la pretensión de mejorar "tanto la accesibilidad como la estética de esta vía del Casco Histórico".

Al hilo, Emasesa ha efectuado la rehabilitación del colector de saneamiento mediante una "manga estructural de fibras y resina epoxi" y ha acondicionado "todas las acometidas de saneamiento que dan servicio a las viviendas del tramo afectado".

Al igual que los instalados en la calle Zaragoza, los pasos de peatones se han ejecutado con "piedra caliza blanca de 10x10x10 centímetros", con el fin de contribuir a "una mayor integración estética con el entorno patrimonial".