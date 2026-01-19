Ayuntamiento de Sevilla activa Plan Territorial de Emergencias en Preemergencia por el accidente ferroviario de Adamuz

Decenas de personas en la zona de 'Llegadas' de la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 18 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad en fase de preemergencia con el objetivo de articular una respuesta adecuada a las demandas derivadas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), según ha informado el Consistorio en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', consultado por Europa Press.

Cabe enmarcar que el accidente se produjo este domingo, 18 de enero, tras descarrilar sobre las 19,45 horas un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba). El balance provisional estima que el accidente se ha saldado con 21 fallecidos y al menos 25 heridos.

Cabe enmarcar que Adif ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante la presente jornada a raíz del accidente.