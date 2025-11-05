El Ayuntamiento de Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias ante la previsión de lluvias y fuertes vientos

Imágenes del Parque de María Luisa cerrado por motivos meteorológicos adversos en Sevilla capital. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado a las 09.00 horas de este miércoles 5 de octubre el Plan Territorial de Emergencias municipal en fase preemergencia nivel 1 ante los pronósticos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que activa aviso naranja entre las 14.00 y las 20.00 horas por lluvias que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y aviso amarillo por vientos con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Según informa el propio Ayuntamiento en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la activación del Plan Territorial de Emergencias en fase de preemergencia nivel 1 se produce ante la posibilidad de que se registren "tormentas con abundante aparato eléctrico, sin descartar que vayan acompañadas de granizo grande y que se produzcan tornados".

Como medidas preventivas, el Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre de parques, instalaciones deportivas y el cementerio municipal, así como la suspensión de los talleres en los distritos municipales a partir de las 14.00 horas.

Igualmente, recomienda a la población "evitar desplazamientos innecesarios, extremar las precauciones" si es preciso salir y "evitar calles afectadas" por posibles incidencias. Igualmente pide recurrir al teléfono 112 en caso de emergencia y seguir información por "fuentes oficiales".

El aviso llega una semana después de las fuertes lluvias que provocaron más de 400 incidencias en la ciudad. Según datos de Emasesa, se recogieron 115 litros por metro cuadrado, aunque desde Aemet han rebajado esta cifra hasta los 99 litros por metro cuadrado.

El pasado miércoles, el Ayuntamiento también tomó la medida de cerrar parques, instalaciones deportivas y el Cementerio Municipal, afectando en esa ocasión a la Feria del Libro.