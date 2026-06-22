Ayuntamiento de Sevilla acusa al PSOE de "manipular" la situación del cementerio y apunta que Sanz "protegió el osario"

Archivo - Cementerio de San Fernando de Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Sevilla ha acusado al PSOE de "intentar manipular una situación especialmente sensible" en el Cementerio de San Fernando y ha defendido que "la realidad actual no tiene nada que ver con la situación denunciada en 2023", puesto que el espacio donde se encontraban visibles los restos óseos "fue cerrado, protegido y tapiado por este Gobierno nada más llegar".

Según ha valorado el Consistorio hispalense en una nota, el PSOE "intenta construir un relato falso diciendo que todo sigue igual, cuando sabe perfectamente que lo que se denunció entonces era un osario roto, con restos visibles y accesibles, y que hoy esa zona no está ni abierta al público ni visible a simple vista".

"El problema que denunció José Luis Sanz era que había restos óseos a la vista, sin la protección adecuada y en un espacio que podía ser observado desde el exterior", han subrayado fuentes municipales, al tiempo de precisar que esa circunstancia "fue corregida por este Gobierno".

Así, han considerado que para obtener determinadas imágenes "no basta con pasar por allí", puesto que "hay que introducir una cámara por un hueco y retirar elementos de cierre y protección. Eso no es una zona visible ni accesible; eso es forzar una imagen para intentar alimentar una polémica".

Además, el Gobierno municipal ha explicado que las imágenes de ataúdes acumulados "no responden a una situación de abandono permanente", sino a "trabajos habituales de retirada, ordenación y eliminación de restos y materiales del cementerio". "Se ha querido presentar como abandono lo que forma parte de una labor ordinaria del camposanto. Esa zona exterior, además, está actualmente limpia", han añadido.

En este sentido, la Administración local ha concretado que junto a esa zona se encuentra un osario histórico con restos de hace más de 45 años, que fue precisamente el que denunció Sanz porque entonces "estaba roto y permitía ver restos óseos".

"No estamos hablando de una acumulación generada por este mandato, sino de una situación histórica que este Gobierno se encontró, cerró, protegió y tiene previsto ir eliminando de manera progresiva y ordenada", han indicado.

En este sentido, el Gobierno municipal ha acusado al PSOE de "hacer ahora una crítica tramposa sobre una situación que viene de muy atrás y que ellos mismos no resolvieron cuando gobernaban". "El PSOE pretende que los sevillanos olviden que este Gobierno heredó un cementerio con graves carencias acumuladas durante años. Lo que no hicieron entonces no pueden convertirlo ahora en una acusación contra quienes sí están actuando", han afirmado.

Desde el Consistorio han insistido en que "lo grave no es que se esté trabajando en la retirada y eliminación de restos, que es una labor normal en un cementerio; lo grave era que un osario histórico estuviera roto y dejara ver restos humanos. Y eso ya no ocurre porque este Gobierno actuó".

Al hilo, el Gobierno municipal ha defendido que el Cementerio de San Fernando "está recibiendo más atención, más inversión y más planificación que en etapas anteriores", con actuaciones de mejora en instalaciones, mantenimiento, seguridad, accesos, reparación de espacios y planificación de nuevas dotaciones.

En este marco, han valorado los trabajos para mejorar el recinto, las actuaciones sobre zonas deterioradas, el refuerzo de intervenciones de mantenimiento y la planificación de nuevas infraestructuras funerarias, entre ellas el futuro edificio crematorio y la renovación de hornos.

Asimismo, el Ayuntamiento ha agregado que mantiene abiertas líneas de trabajo con la plantilla y con los servicios municipales para seguir mejorando las condiciones del cementerio. "Hay diálogo, hay actuaciones y hay planificación. Lo que no hay es la parálisis que pretende vender el PSOE", han remarcado.

"El PSOE puede pedir todos los informes que quiera, porque este Gobierno no tiene nada que ocultar, se cerró el osario que estaba roto, se impidió que los restos fueran visibles, se están limpiando y ordenando zonas exteriores y se trabaja para eliminar progresivamente ese depósito histórico de más de 45 años", han indicado.

Por último, el Gobierno municipal ha pedido "respeto" al PSOE en un asunto que afecta a restos humanos y a la dignidad del cementerio. "Una cosa es fiscalizar la gestión municipal y otra muy distinta es intentar sacar rédito político de imágenes tomadas de forma interesada".

"Este Gobierno va a seguir actuando con seriedad, respeto y medidas concretas. El PSOE, en cambio, vuelve a demostrar que cuando no tiene argumentos, intenta generar alarma incluso con un asunto tan delicado como este", han concluido.