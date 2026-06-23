El Ayuntamiento de Sevilla adecenta casi 40 solares municipales con más de 83.500 m2 para garantizar la seguridad

Archivo - Sevilla.-El PSOE desliza trato de favor en un solar de San Bernardo y De la Rosa defiende la legalidad del expediente - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cumpliendo con la obligación de "mantener en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público" los inmuebles de su propiedad, el Ayuntamiento de Sevilla ha intervenido recientemente sobre los solares propios que requerían de una actuación en este sentido. De esta forma, entre el 1 de abril y el 20 de mayo, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) ha llevado a cabo labores de limpieza, desbroce, poda y tala de todo tipo de plantaciones, árboles y arbustos surgidos espontáneamente sobre un total de 39 solares del Patrimonio Municipal de Suelo.

Ello se traduce en 83.557 m2 de superficie total tratada. Atendiendo a su localización, el mayor número de fincas en las que se ha actuado se ubican en el distrito Palmera-Bellavista, en concreto 16 de los 39 solares intervenidos; le sigue en número de parcelas objeto de intervención el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, donde se ha actuado sobre nueve inmuebles, detallan fuentes municipales a Europa Press.

Asimismo, los trabajadores municipales han realizado esas labores de limpieza y adecentamiento en cinco solares de los distritos Macarena y Norte, a los que siguen de cerca los distritos Casco antiguo, con cuatro parcelas tratadas, y Nervión con tres. Los últimos terrenos que han requerido de estos trabajos de limpieza y adecentamiento corresponden a los distritos San Pablo-Santa Justa y Cerro-Amate, con un solar en cada caso.

Estos suelos proceden en su mayoría de las cesiones al municipio que han de realizarse por ley como consecuencia de operaciones urbanísticas particulares en las que se produzcan un incremento del aprovechamiento. También integran esta bolsa terrenos adquiridos mediante expropiación.

Estos bienes tienen como finalidad principal regular el mercado de terrenos, obtener reservas para iniciativas públicas y facilitar la ejecución del planeamiento. Como bienes de dominio público, los ayuntamientos tienen la obligación de mantener limpios y en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público los solares de su propio patrimonio municipal.

En el caso del Ayuntamiento de Sevilla esta responsabilidad recae en el Servicio de Patrimonio Municipal del Suelo y Concesiones de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, al encargarse de la gestión de los inmuebles incorporados al Patrimonio Municipal del Suelo.

Entre los solares que ha sido sometidos a esas tareas de adecentamiento, destaca uno en la calle Arrayán, esquina con Divina Pastora (Casco antiguo) con 2.131 m2; varias parcelas en la calle Columbretes (Este-Alcosa-Torreblanca), de 1.042, 1.346 y 5.776 m2, respectivamente; dos parcelas en los terrenos de Higuerón Sur (Macarena Norte) que suman 25.000 m2 y un solar en la calle Fray Francisco Pareja, en el barrio de Santa Clara (San Pablo-Santa Justa), de casi 1.900 m2.