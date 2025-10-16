El Ayuntamiento de Sevilla adjudica un contrato de 200.000 euros para intensificar el control de plagas en la ciudad

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Espacio Público, ha adjudicado a la empresa Lokímica, un contrato de desratización y control de plagas por un importe de 200.000 euros, que se ejecutará en los próximos cinco meses en toda la ciudad y que supondrá "un refuerzo clave dentro del plan integral contra las plagas en la ciudad".

Así lo ha expuesto el Consistorio en un comunicado, en el que ha explicado que la primera fase de actuación se ha desarrollado durante los últimos meses con una inversión de 95.000 euros, y ha consistido en un tratamiento de choque intensivo en numerosas zonas de la ciudad donde se había detectado mayor presencia de roedores y en un Plan especial de control de plagas en colegios.

Este plan de choque ha permitido reducir de los focos de plagas, gracias a la aplicación de tratamientos reforzados y a la intensificación de los trabajos en turnos continuados. El despliegue ha incluido la colocación de nuevos dispositivos de control en alcantarillado, la revisión de puntos sensibles en parques y áreas infantiles, y la atención directa a las incidencias trasladadas por los vecinos. Los resultados han sido "muy efectivos, logrando contener la proliferación de roedores", ha valorado el Consistorio.

La segunda fase, en licitación, consiste en un contrato de 200.000 euros con una duración de cinco meses, que desplegará un dispositivo para toda Sevilla. Los equipos llevarán a cabo unas batidas sistemáticas por la ciudad, actuando en espacios públicos (calles, parques, alcantarillado, entornos de mercados, centros de salud y colegios) y en las incidencias específicas comunicadas por la ciudadanía.

El delegado de Espacio Público, José Lugo, ha indicado que "con el primer contrato agotamos al completo el presupuesto y pusimos en marcha un plan de choque en los barrios incluidos en la primera fase. Actualmente damos un paso más con una nueva adjudicación para actuar en toda la ciudad, con una inversión de 200.000 euros durante cinco meses, es decir, 40.000 euros mensuales, lo que nos permitirá contar con la nueva empresa adjudicataria en las próximas semanas".

Además, el plan se completará con una tercera fase a partir de marzo de 2026 con otros 500.000 euros a ejecutar en diez meses, lo que significa "estar desarrollando ya en un año natural esta inversión total". "Esta cifra supone sextuplicar la inversión que el Ayuntamiento destinaba en 2023 a la lucha contra las ratas, lo que marca un antes y un después en la estrategia de control de plagas en la ciudad", ha destacado Lugo.

Las actuaciones se desarrollarán, según ha indicado el Consistorio, con "métodos eficaces y respetuosos con el medio ambiente, utilizando productos seguros y sistemas de control que permiten intervenir de forma más rápida y localizada en los focos detectados". Asimismo, se establecerá un seguimiento técnico continuo para evaluar la efectividad de cada intervención y reforzar las zonas con mayor actividad de plagas.

Lugo ha señalado que, "este refuerzo a la gran actividad que ya vienen desarrollando los recursos municipales del Servicio Zoosanitario y Emasesa, permitirá actuar en todos los barrios y atender de forma inmediata las incidencias que nos trasladen los vecinos".

En los primeros siete meses de 2025 se han llevado a cabo más de 37.000 intervenciones en más de 4.000 calles de Sevilla. Además, hay que incluir la puesta en marcha del Plan especial de control de plagas colegios que se activó a comienzos del mes de septiembre en los 17 centros con más incidencias durante el curso pasado y, una vez que ya se han completado, ya se está interviniendo en el resto de los colegios.

Hasta el momento se han intervenido en 90 centros escolares. Este refuerzo de intervenciones en los centros escolares, con un coste de 14.990 euros, da continuidad al trabajo realizado en el último año hasta el mes de septiembre, en el que se han llevado a cabo 308 actuaciones en 86 centros educativos.

"El objetivo es ofrecer una respuesta seria y contundente a un problema que preocupa a muchos sevillanos, reforzando la limpieza, la salud pública y la calidad de vida en la ciudad", ha subrayado Lugo.