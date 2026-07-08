El Ayuntamiento de Sevilla adjudica un nuevo contrato de mantenimiento y renovación de más de 760 marquesinas de Tussam

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una parada de Tussam. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado a la empresa Clear Channel el nuevo contrato de renovación, conservación, suministro, instalación y explotación publicitaria de 766 de las marquesinas de su red de autobuses y tranvía de Tussam.

Tal y como ha concretado el Consistorio hispalense en una nota, este contrato contempla, hasta 2034, la renovación integral del mobiliario urbano, la instalación de hasta cien nuevas marquesinas y otros cien postes de parada, así como la incorporación de "soluciones tecnológicas y medioambientales que incrementarán el confort, la seguridad y la información ofrecida a los usuarios".

Por su parte, el delegado de Movilidad y presidente de Tussam, Álvaro Pimentel, ha destacado que "el equipo de gobierno de José Luis Sanz continúa dando pasos decisivos en nuestra estrategia para consolidar un transporte público cada vez más moderno, eficiente y sostenible".

Así, Pimentel ha subrayado que este nuevo contrato de mantenimiento "permitirá incorporar importantes innovaciones destinadas a mejorar la experiencia de los viajeros y seguir situando a Sevilla entre las principales capitales europeas que apuestan decididamente por una movilidad urbana de calidad".

En concreto, entre las actuaciones previstas destaca la sustitución, durante el primer año, de 150 cubiertas por nuevos materiales con altas prestaciones térmicas, capaces de reducir hasta cinco grados la temperatura en el interior de las marquesinas "gracias a un innovador sistema de aislamiento que refleja la radiación solar y disminuye la transferencia de calor".

"Una actuación especialmente relevante en una ciudad como Sevilla, donde las altas temperaturas hacen imprescindible adaptar las infraestructuras públicas para ofrecer un servicio cada vez más cómodo y atractivo", ha abundado Pimentel.

Además, el contrato incorpora 120 nuevos soportes digitales con tecnología LED de alta eficiencia que ofrecerán información en tiempo real sobre los tiempos de llegada de los autobuses, incidencias del servicio y mensajes institucionales, "reforzando la digitalización de la red y mejorando la comunicación con los viajeros". Asimismo, toda la iluminación de las marquesinas evolucionará hacia sistemas LED de bajo consumo que incrementarán la seguridad y la percepción de confort en las paradas.

Por otro lado, la sostenibilidad constituye "otro de los ejes fundamentales de esta actuación", con la instalación de paneles fotovoltaicos en quince marquesinas que permitirán alimentar de forma autónoma los sistemas de iluminación e información al usuario, "reduciendo el consumo energético y avanzando hacia unas infraestructuras más respetuosas con el medio ambiente".

Por su parte, el delegado de Movilidad ha indicado que "esta actuación refleja la firme voluntad del alcalde Sanz de seguir invirtiendo en un transporte público que siga siendo la primera opción de movilidad para los sevillanos".

"La renovación de nuestras marquesinas va mucho más allá de una mejora del mobiliario urbano; supone seguir construyendo una red de transporte más moderna, más confortable, más accesible y mejor preparada para hacer frente a las altas temperaturas", ha añadido.

"Estamos renovando nuestra flota con vehículos cada vez más sostenibles, impulsando la electrificación, incorporando nuevas tecnologías y, al mismo tiempo", ha precisado Pimentel, quien ha destacado que los casi 90 millones de euros invertidos en renovación de autobuses durante estos tres años de mandato "han mejorado la flota que utilizan diariamente cientos de miles de viajeros".

Con esta nueva actuación, el Ayuntamiento continúa desarrollando una política de "mejora permanente" de sus infraestructuras, "reforzando el compromiso de su empresa pública de transportes, Tussam, con un servicio moderno, innovador y ambientalmente responsable, capaz de responder a las necesidades presentes y futuras de una ciudad que sitúa la movilidad sostenible entre sus principales prioridades".