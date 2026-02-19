Ayuntamiento de Sevilla adquiere el edificio de Palmete que iba a ser desahuciado y "garantiza el hogar de las familias"

Edificio de la Calle Verdad, 54 - CAPTURA PANTALLA / GOOGLE MAPS

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha anunciado este viernes la firma de un acuerdo con el Banco Santander para la adquisición de un edificio situado en la calle Verdad, 54, en el barrio de Palmete, compuesto por 11 viviendas de protección oficial privadas.

Según ha destacado el Consistorio en una nota, con esta actuación se evitará el desahucio de las 11 familias residentes en dicho edificio, que "podrán permanecer en sus hogares con todas las garantías".

El Ayuntamiento ha agradecido la "predisposición para llegar a un acuerdo" del Banco Santander, "junto al esfuerzo de Emvisesa".

El Consistorio ha señalado que esta operación supone "un hito en la trayectoria de la empresa municipal de vivienda y suelo, Emvisesa, ya que nunca antes se había realizado un esfuerzo económico y una inversión de esta magnitud con el objetivo de preservar el hogar de familias en situación de vulnerabilidad".

Con esta adquisición, el inmueble pasará a formar parte del parque público de viviendas de Emvisesa y se procederá a regularizar la situación de las familias "mediante contratos de arrendamiento de vivienda protegida".

El Ayuntamiento ha señalado que se trata, "en su mayoría, de familias monoparentales, con menores a su cargo y en contextos de especial vulnerabilidad social".

Además de la compra del edificio, el Consistorio llevará a cabo una actuación integral de mejora y mantenimiento para "garantizar unas condiciones óptimas de habitabilidad". Entre otras intervenciones, se adecentarán los espacios comunes y se pondrá en funcionamiento el ascensor, que llevaba años fuera de servicio.

Asimismo, el Ayuntamiento ha defendido que las nuevas rentas "se ajustarán a los parámetros de vivienda protegida", con alquileres que oscilarán entre los 200 euros, para las viviendas de menor superficie; y los 250 euros, para las de mayor superficie.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha adelantado la noticia en el Pleno del Ayuntamiento de este viernes, tras la aprobación de la moción de apoyo a las familias presentada por Con Podemos-IU.

"Como dije el viernes, el sábado se firmará un acuerdo con Emvisesa y yo me alegro personalmente, sobre todo por los vecinos", ha asegurado el delegado que ha puesto en valor que han "buscado una solución desde el primer momento".

"Ese es el paraguas que tiene que tener Emvisesa, es luchar por la vivienda protegida pública en acuerdos, en negociaciones y también en las posibilidades", ha afirmado.