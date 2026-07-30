El Ayuntamiento de Sevilla adquiere seis nuevas máquinas de limpieza por 1,7 millones de euros para desincrustar manchas

Nueva máquina barredora con agua a presión. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de limpieza, Lipasam, ha adquirido seis nuevos vehículos con el uso de agua caliente a presión, que facilitará el tratamiento contra manchas incrustadas, tras una inversión de más de 1,7 millones de euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los nuevos equipos se distribuirán en todos los distritos municipales, entre todos los parques auxiliares de limpieza con los que Lipasam cuenta en la ciudad. Este tratamiento de limpieza es más lento que otros tipos de baldeo, debido al sistema de trabajo que emplea, ya que utiliza agua a una temperatura de 90 grados y una presión de 250 kilogramos por centímetro. Los trabajos se realizarán en turno de mañana.

En este sentido, la decapadora está pensada para limpiezas a fondo y no sustituye a otros tratamientos programados como el barrido mecánico, el baldeo o cualquier otro tipo de limpieza, pero permite actuar en zonas y superficies concretas donde hace falta un tratamiento más profundo. Este tipo de limpieza resulta "especialmente importante" en plazas, aceras y zonas con mucho paso de personas, así como en puntos donde se acumulan manchas, grasa o suciedad que no se elimina con una limpieza rutinaria o programada.

En esta línea, la delegada de Limpieza, Evelia Rincón, ha destacado que el dispositivo se complementará con un equipo de limpieza viaria para la retirada de hierbas y otras tareas de apoyo. Posteriormente, cada zona tratada contará con una programación de limpieza para su mantenimiento. Estos equipos "vienen a sumarse a otros tipos de baldeo programados que se realizan de forma habitual en todos los barrios de la ciudad", como los baldeos mecánicos, los baldeos mixtos, los baldeos de alta presión y los barridos mixtos con agua.

Para todos ellos se cuenta con maquinaria específica, como equipos de baldeo de diferentes capacidades, equipos de minibaldeadoras y equipos de baldeadoras de alta presión. Los trabajos se van a desarrollar en todos los distritos de la ciudad. En principio, se comenzará por las zonas de mayor afluencia de personas y, progresivamente, se extenderá a otras zonas de los diferentes distritos municipales.

Por otra parte, y gracias a una inversión cercana a los 100.000 euros, la empresa municipal va a poner en funcionamiento en las próximas semanas una nueva máquina, a modo de prueba piloto, que integra en un único equipo las funciones de barredora y fregadora. Este nuevo vehículo, que permite realizar ambas operaciones de forma simultánea y que, por sus características, no puede realizar trayectos largos, desarrollará trabajos de limpieza en las zonas peatonales del centro de la ciudad.