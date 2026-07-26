El Ayuntamiento de Sevilla afea el "alarmismo irresponsable" del PSOE con el Zoosanitario: "se planifica e invierte más"

Archivo - Un perro en unas instalaciones de acogida de animales perdidos y abandonados como foto de recurso - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Protección Animal del Ayuntamiento de Sevilla, José Lugo, ha criticado este domingo, 26 de julio, las acusaciones realizadas por el Grupo Municipal Socialista sobre un supuesto "colapso" del centro zoosanitario y ha lamentado que el PSOE "vuelva a recurrir a la política del cuanto peor, mejor, intentando sembrar una alarma completamente injustificada entre los sevillanos con afirmaciones que no se corresponden con la realidad".

"Es irresponsable utilizar un asunto relacionado con la salud pública para intentar obtener un rédito político. Cuando el PSOE no tiene proyecto para Sevilla, recurre al alarmismo. Pero la realidad desmonta su relato", ha afirmado el delegado en una nota de prensa.

Lugo ha explicado que el servicio del zoosanitario continúa atendiendo las incidencias que se producen en la ciudad con absoluta normalidad, como ocurre cada verano cuando aumentan los avisos debido a las altas temperaturas. "El nuevo contrato de desinfección, desinsectación y desratización ya está adjudicado y estamos coordinando con la empresa adjudicataria el inicio de los trabajos, previsto para el próximo 4 de agosto, de forma complementaria a la labor que siguen desarrollando los equipos propios del zoosanitario".

El concejal ha remarcado que se ha pasado de los 83.000 euros que se invertían en este contrato en 2023 a 500.000 euros en esta fase, "lo que implica un aumento significativo del volumen de recursos disponibles", ha subrayado. El delegado ha recordado, además, que el Ayuntamiento mantiene contacto permanente con los responsables de las escuelas de verano para atender cualquier incidencia que pueda producirse en los centros educativos.

"Los recursos propios del zoosanitario continúan actuando diariamente en los colegios mientras entra en funcionamiento el nuevo contrato. Decir que los centros están abandonados es simplemente faltar a la verdad", ha abundado al respecto. Lugo ha incidido en que "las actuaciones de desratización y desinsectación continúan desarrollándose todos los días. Un ejemplo es la intervención que estamos ejecutando en Ronda de los Tejares, en Triana, donde hemos instalado más de 300 metros de vallado, además de comederos específicos y espumas en las madrigueras para combatir la presencia de roedores siguiendo criterios exclusivamente técnicos".

En relación con la prevención frente al Virus del Nilo Occidental (VNO), Lugo ha recordado que el Ayuntamiento "lleva meses trabajando con planificación y coordinación. Le recuerdo al PSOE que el pasado 24 de julio celebramos la segunda reunión técnica de seguimiento del dispositivo municipal y celebraremos una tercera antes de septiembre. Frente a una oposición irresponsable, nosotros trabajamos con los técnicos y con criterios científicos".

El delegado de Protección Animal ha sido rotundo: "Las instalaciones están plenamente operativas, no existe ningún riesgo para la salud de los animales y los veterinarios municipales garantizan diariamente su atención sanitaria, incluyendo hospitalización cuando es necesaria. Quienes realmente conocen el funcionamiento del centro son sus profesionales, no quienes pretenden utilizarlos como arma política".

Lugo ha recordado también que el Gobierno de José Luis Sanz está impulsando "el mayor proceso de mejora" del Zoosanitario de los últimos años, trabajando conjuntamente con los propios empleados municipales: "Estamos elaborando con los trabajadores un plan integral de modernización de las instalaciones que ejecutará Edificios Municipales y ya contamos con financiación reservada para construir nuevas zonas de aislamiento y cuarentena adaptadas a las necesidades reales del servicio. Curiosamente, esa actuación nunca estuvo entre las prioridades del anterior gobierno socialista".

El delegado, a su vez, ha reivindicado el compromiso del Gobierno municipal con el bienestar animal y ha destacado que "Sevilla cuenta hoy, de la mano de sus profesionales, con un Programa Municipal de Gestión de Colonias Felinas pionero y desarrollado con el mayor consenso alcanzado hasta la fecha entre entidades y colectivos especializados".

El PSOE debería abandonar una oposición basada exclusivamente en fabricar titulares y generar alarma entre la ciudadanía. El gobierno de José Luis Sanz sigue trabajando con planificación, invirtiendo para reforzar los recursos municipales y ofrecer soluciones reales a los sevillanos. "Esa es la diferencia entre una oposición instalada en la confrontación permanente y un Gobierno que gestiona, planifica y cumple", ha concluido Lugo.