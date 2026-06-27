Ayuntamiento de Sevilla afea al PSOE su "incoherencia" por pedir un refuerzo de los servicios sociales y votar en contra

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la entrevista concedida a Europa Press. A 28 de julio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha recriminado al PSOE su "incoherencia" por exigir la puesta en marcha inmediata de un plan de choque para reforzar los servicios sociales municipales, ampliar las plantillas, cubrir las vacantes existentes y reducir las listas de espera que, según el grupo socialista, "soportan miles de sevillanos", además de criticar que hayan votado en contra del refuerzo.

Según ha defendido el Consistorio en una nota, el Gobierno de José Luis Sanz está acometiendo "la mayor ampliación estructural" de la plantilla de los Servicios Sociales de los últimos años. "Frente a la demagogia de la oposición, este Gobierno responde con trabajo, contrataciones y un presupuesto sin precedentes", ha manifestado, destacando que hay 28 nuevas plazas estructurales, creadas entre la modificación de la RPT de abril de 2025 y el expediente de ampliación estructural que se aprueba este mes de mayo de 2026.

En este contexto, el Ayuntamiento ha sostenido que precisamente en el mes pasado se incorporaron cuatro nuevos Trabajadores Sociales y está en marcha el nombramiento de otros dos --un total de seis-- mediante la fórmula de refuerzo y acumulación de tareas. Además, ha afirmado que se contempla la creación de once plazas estructurales: siete de Trabajador Social, dos de Educador, uno de Psicólogo y uno de Técnico de Administración General (para mejorar la gestión multidisciplinar).

En 2025 se sumaron 17 nuevos profesionales a los equipos --un Trabajador Social, cuatro Educadores, seis Auxiliares, cuatro Administrativos, un Técnico de Administración General de Menores y un Pedagogo--. Al respecto, el Consistorio ha defendido que actualmente, ningún Centro de Servicios Sociales de Sevilla cuenta con menos de seis Trabajadores Sociales, entre uno y dos Educadores Sociales y un Psicólogo (conforme a la RPT).

Los Equipos de Tratamiento Familiar y los equipos Eracis+ que intervienen en los barrios más vulnerables cuentan con 69 profesionales plenamente activos. El grupo del señor Muñoz tuvo ocho años de mandato para reforzar el área social y no lo hizo.

No obstante, el Ayuntamiento ha criticado que, bajo el Gobierno socialista, el centro de Polígono Norte, por ejemplo, llegó a tener una única Trabajadora Social y listas de espera que superaban los nueve meses. A su juicio, esa es la "herencia de la improvisación que este Gobierno está corrigiendo".

"Es intolerable que el PSOE reclame algo cuando ellos se opusieron frontalmente a implantar centros para personas sin hogar en Sevilla, dando la espalda a los más vulnerables por falta de valentía", ha afirmado.

Además, el Ayuntamiento de Sevilla se ha comprometido "firmemente" a cubrir todas las jubilaciones de Trabajadores Sociales mediante las Ofertas de Empleo Público (OEP) de 2026 y 2027, reduciendo la interinidad descontrolada que dejó el PSOE.

Según ha expuesto, "si al PSOE de Sevilla le preocupan los servicios sociales que exijan a Pedro Sánchez que elimine la tasa de reposición, que es el verdadero corsé legal que impide a los ayuntamientos contratar con mayor agilidad".

Finalmente, ha informado que la inversión será de 8.277.313,75 euros para el Programa Socioeducativo durante los años 2026, 2027 y 2028. De este modo, el gobierno de Sanz ha realizado programa que atiende de forma extraescolar a 210 menores en riesgo de exclusión durante el curso, y que se amplía hasta 1.530 menores en las vacaciones de verano (incluyendo campamentos). En total, cerca de 1.800 menores beneficiados por un "programa estrella" que "el PSOE jamás tuvo la ambición de poner en marcha".