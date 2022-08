El Ayuntamiento de Sevilla afirma que la contratación en Lipasam se hizo "transparente y mediante procedimiento público"

SEVILLA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Limpieza Pública y Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Marisa Gómez, ha asegurado este viernes que la contratación de la jefa del Servicio del Área de Comunicación y Ciudadanía de la empresa municipal Lipasam se realizó de forma "transparente y mediante un procedimiento público" tras la jubilación parcial del anterior responsable.

"El proceso de selección se abrió hace un año, se presentaron cuantas personas estuvieron interesadas y fue realizado por una empresa externa e independiente en Recursos Humanos", ha afirmado el Ayuntamiento en una nota.

"El proceso fue completamente público, realizado con transparencia plena y con una selección independiente basada exclusivamente en los méritos profesionales de los candidatos. La persona que ganó ese proceso de selección lleva ya más de un año trabajando en Lipasam y no es familiar de ningún cargo del PSOE. El PP miente deliberadamente", ha asegurado Gómez.

Asimismo, ha lamentado que "es el enésimo intento del Partido Popular de embarrar la política municipal lanzando acusaciones carentes de todo argumento", toda vez que ha criticado que es "el enésimo ataque a la empresa pública Lipasam y un ataque personal a una mujer que desempeña un puesto de trabajo al que accedió mediante un procedimiento público y una selección independiente".

"Sigue el portavoz del PP, Juan de la Rosa, en su estrategia de política rastrera", ha abundado Marisa Gómez, tras lo que he le ha pedido "rectificar" por unas declaraciones "completamente despreciables en torno a la vida personal de esta profesional".

Según afirma el Consistorio, el procedimiento de la cobertura de este puesto de trabajo se inició en abril de 2021 tras la jubilación parcial del anterior cargo y la actual responsable se incorporó a la empresa en junio de 2021, "cuando ese procedimiento estaba ya previamente en marcha y todo el proceso está documentado".

"Como cualquier otro candidato, se presentó a un proceso público de contratación, al que tenía el mismo derecho que asistía al resto de los candidatos. El PP revela una absoluta falta de solvencia y rigor", ha añadido.

Por último, ha concluido que "no es un contrato de ahora, es un contrato de hace un año" y que "no es familiar de nadie del PSOE y no hay ningún contrato a dedo de nadie". "El PP mezcla cosas que no tienen nada que ver demostrando falta de conocimiento e incapacidad para la gestión", ha concluido la delegada", ha finalizado.