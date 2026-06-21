El Ayuntamiento de Sevilla amplía plazo de concursos Sevilla Música Joven y Crea SVQ Joven para impulsar talento joven

Entrega de premios de 2025 De los concursos Sevilla Música Joven y Crea SVQ Joven. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Educación y Juventud, ha ampliado los plazos de presentación de solicitudes de dos de sus principales iniciativas de apoyo a la creación joven, el concurso Sevilla Música Joven 2026, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el próximo 27 de agosto, y el certamen Crea SVQ Joven 2026, que amplía su convocatoria hasta el 11 de agosto.

Tal y como ha emitido el Consistorio hispalense en una nota, la delegada de Educación y Juventud, Blanca Gastalver, ha señalado que "queremos facilitar al máximo la participación de los jóvenes sevillanos en estas convocatorias y seguir impulsando el enorme talento que existe en nuestra ciudad, ofreciendo más tiempo para que puedan presentar sus proyectos y propuestas".

Además, esta ampliación coincide con la celebración este 21 de junio del Día Europeo de la Música, una fecha "especialmente significativa para poner en valor la creatividad y las expresiones artísticas de la juventud sevillana".

En este sentido, Gastalver ha destacado que "hoy, Día Europeo de la Música, es una magnífica ocasión para reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con la cultura y la creación joven. Sevilla cuenta con una enorme cantera de artistas, músicos y creadores, y desde la Delegación de Educación y Juventud queremos seguir acompañándolos y ofreciéndoles oportunidades para desarrollar su talento".

Asimismo, el concurso Sevilla Música Joven tiene como objetivo "promover y apoyar a los jóvenes intérpretes y grupos musicales de la ciudad, ofreciendo un espacio de difusión y reconocimiento a nuevos proyectos musicales". La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 27 de agosto.

En cuanto a los premios, el Concurso estará dotado con un primer premio para cada modalidad por importe de 1.200 euros cada uno, un segundo para cada modalidad por importe de 600 cada uno y un tercer premio para cada modalidad por importe de 400 cada uno.

Por su parte, el vigésimo Certamen Crea SVQ Joven continúa consolidándose como una de las principales plataformas municipales de apoyo a la creación artística juvenil, abarcando diferentes disciplinas y "fomentando la participación de jóvenes creadores sevillanos". El plazo de presentación de trabajos se prolongará hasta el 11 de agosto.

En cuanto a los premios, el certamen está dotado con un total de 27 premios --sujetos a los impuestos y retenciones establecidos por las normas tributarias-- distribuidos en un primer premio para cada modalidad por importe de 1.600 euros, un segundo para cada modalidad por importe de 1.200 y un tercero para cada modalidad por importe de 800.

"Estas iniciativas, de la que pueden participar los jóvenes de entre 16 y 30 años, representan una apuesta decidida por el talento joven sevillano y por la cultura como herramienta de participación, crecimiento y oportunidades. Queremos que ningún joven se quede fuera por falta de tiempo y animamos a todos los interesados a presentar sus proyectos", ha concluido la delegada.