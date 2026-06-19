El Ayuntamiento de Sevilla anuncia la convocatoria de 46 nuevas plazas de bomberos para este 2026

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al cuerpo de bomberos de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este viernes la incorporación de 46 nuevas plazas de bomberos dentro de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026. Tras la Junta de Gobierno Local el alcalde, José Luis Sanz ha anunciado este nuevo paquete de plazas que se suma a los 67 bomberos que tomarán posesión de su cargo a lo largo de este año y a los 45 incorporados en 2025. "Un importante impulso para la seguridad y la atención de emergencias en la ciudad, una destinada a seguir dimensionando la plantilla, cubrir las bajas por jubilación y ampliar la capacidad de respuesta operativa del cuerpo", ha destacado.

Según ha recogido el Consistorio en una nota, Sanz ha añadido que "esta nueva convocatoria da continuidad a la senda de refuerzo iniciada por este Gobierno, tras la incorporación en 2025 de 45 nuevos bomberos que ya forman parte de la plantilla. Además a este esfuerzo se añade el proceso selectivo actual, mediante el cual otros 67 nuevos bomberos tomarán posesión de su plaza durante este año".

Al incremento de personal de base, se le suman las medidas que se han puesto en marcha para reforzar la estructura de mandos e impulsar la carrera profesional dentro del cuerpo mediante procesos de promoción interna, incluyendo ocho plazas de subinspectores y dos plazas de jefes de dotación.

Según ha detallado el primer edil, "en paralelo al incremento de efectivos, el Ayuntamiento está trabajando en la actualización organizativa del cuerpo. En este sentido, se está ultimando la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Servicio, un paso fundamental que tiene como objetivo prioritario su adaptación a la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía. Este cambio normativo garantizará una estructura más ágil, homogénea y coordinada con las exigencias autonómicas actuales".

Asimismo, el primer edil ha señalado que "desde el inicio de este mandato nuestro compromiso con la seguridad de los ciudadanos es absoluto y ya se pueden ver algunos resultados, los parques que llevaban décadas abandonados comienzan a reformarse, se está renovando la flota de vehículos que estaba muy envejecida porque son vehículos en propiedad, muchos de los nuevos camiones ya se pueden ver en nuestras calles".

"Los materiales y dotación del cuerpo se están renovando para que los bomberos puedan trabajar en unas condiciones dignas. Y también ampliamos la plantilla con las incorporaciones de 2025, 2026 y la nueva OEP, y reforzamos la cadena de mando con la promoción interna; además, estamos ultimando la adecuación de nuestra RPT a la Ley de Emergencias de Andalucía", ha subrayado.

En conclusión, el alcalde ha afirmado que con las nuevas incorporaciones, las reformas de los cuatro parques y la llegada de nuevos materiales y vehículos "estamos transformando el servicio de forma integral para que sea más moderno, seguro, eficaz y pueda prestar un mejor servicio al ciudadano".