El Ayuntamiento de Sevilla apoya el I Torneo de Voleibol LGTBIQ+, organizado por el club deportivo Chicotá.

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla colabora con Chicotá Club Deportivo LGTBIQ+ en la organización del I Torneo de Voleibol LGTBIQ+, que se celebrará el próximo 11 de octubre en el Centro Deportivo Pino Montano bajo el lema "¡Que nadie limite tu libertad!". Así, el delegado de Igualdad, José Luis García, ha subrayado que "este torneo, pionero en Andalucía, refleja la apuesta del equipo de Gobierno de José Luis Sanz por impulsar espacios deportivos seguros, inclusivos y respetuosos, donde cada persona pueda disfrutar del deporte sin miedo ni discriminación".

"Desde Sevilla defendemos la igualdad en todos los espacios, también en la cancha: el deporte es un lenguaje universal que derriba barreras y une a las personas. Con este torneo, queremos enviar un mensaje claro: en Sevilla todas las identidades, expresiones y orientaciones tienen cabida y respeto", ha abundado el delegado en una nota de prensa.

El torneo reunirá a más de 20 equipos procedentes de distintas ciudades españolas y de Portugal, convirtiéndose en una cita de referencia en el calendario deportivo y social de la ciudad. Además de la competición, la jornada incluirá actividades culturales y de sensibilización, reforzando la dimensión educativa y social del evento.

Chicotá Club Deportivo LGTBIQ+, nacido en Sevilla en septiembre de 2023, impulsa iniciativas como esta junto al Ayuntamiento como parte de su compromiso con la creación de espacios deportivos accesibles, donde la práctica del voleibol se conciba como una herramienta de convivencia, igualdad y transformación social.