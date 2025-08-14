El Ayuntamiento de Sevilla aprueba 11 millones para coches de Policía Local y adjudica las obras del Mercado de Feria

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla aprueba la adquisición de nuevos vehículos para mejorar la flota de la Policía Local, así como la creación del nuevo grupo de Apoyo y Reacción.

Según una nota de prensa del Consistorio, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla, reunida este jueves en sesión extraordinaria, ha aprobado la inversión para nuevos vehículos patrulleros y camuflados para la Policía Local para los próximos años, aumentando la cantidad de los que se tienen en la actualidad. Una inversión de 11.545.723,20 euros destinados a medios para la mejora del Cuerpo y ofrecer una mejora de la calidad del servicio a la ciudadanía.

Del mismo modo, se ha aprobado la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo de la Policía Local para la creación del Grupo de Acción y Reacción especializado en acudir a concentraciones numerosas, tanto en primera actuación como en apoyo a las primeras unidades policiales iniciales, estando compuesto por 30 policías locales, cuatro Oficiales de primera y un inspector.

En este sentido, el portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno, ha destacado que "con la creación de este grupo especializado se da un paso más en aumentar la seguridad en la ciudad de Sevilla y permitirá dar una respuesta más rápida, especializada y adecuada de apoyo al resto de unidades policiales así como a incidentes públicos y requerimientos, tanto de vecinos como órganos administrativos para la ejecución de resoluciones municipales o judiciales que demandan un intervención táctica".

Del mismo modo, se ha aprobado la adquisición de aparatos radiotransmisores de dotación individual para los componentes de la plantilla de la Policía Local, tanto para la reposición de aparatos antiguos, como para la dotación de las futuras nuevas incorporaciones. En total serán 171 walkie talkies. "Esta acción es un paso más en la mejora de las comunicaciones de los componentes de la plantilla y hará más eficaz la respuesta policial y la atención a los ciudadanos", ha destacado Bueno.

"El gobierno de José Luis Sanz continúa firme en su apuesta por convertir a Sevilla en la mejor ciudad para vivir y más segura como demostramos en esta en Junta de Gobierno y cada semana".

OBRAS EN EL MERCADO DE LA CALLE FERIA

Del mismo modo Bueno ha destacado la adjudicación en esta Junta de Gobierno de las obras de rehabilitación del Mercado de la calle Feria, con una inversión de 893.973,41 euros y que se centrará en la modernización de las instalaciones, con mejoras en climatización, accesibilidad e iluminación. En este sentido, el Bueno ha señalado que "desde el gobierno municipal queremos que este mercado siga siendo un referente, con instalaciones modernas pero sin perder su esencia".

"Los mercados son el corazón de nuestros barrios. Con estas inversiones y la participación y colaboración de los comerciantes, aseguramos que sigan siendo espacios vivos, llenos de historia y futuro", ha aseverado Bueno.