El Ayuntamiento de Sevilla aprueba las líneas presupuestarias de 2027 con un montante de 1.283 millones de euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a los delegados de Parques y Jardines y Cartuja, Evelia Rincón y Álvaro Pimentel. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en la Junta de Gobierno Local el expediente con las Líneas Fundamentales del Presupuesto para el ejercicio 2027, para el que ha previsto un montante de 1.283 millones de euros, tal y como contempla la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como punto de inicio técnico para la elaboración de las cuentas municipales del próximo año y que debe ser remitido al Ministerio de Hacienda a efectos de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa europea.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el documento contempla una envolvente del presupuesto consolidado de toda la corporación local y sus 11 entes instrumentales que asciende, a nivel del subsector "Administración Pública", a 1.283 millones de euros, lo que significa una disminución de 97 millones de euros respecto a los 1.380 millones del año anterior.

Al hilo, el delegado de Hacienda y portavoz municipal, Juan Bueno, ha indicado que las líneas fundamentales del presupuesto de 2027 se ha elaborado en "un escenario de incertidumbre respecto de los ingresos procedentes de la Participación en los Tributos del Estado y del Fondo Complementario de Financiación, puesto que el Ministerio de Hacienda aún no ha comunicado oficialmente la previsión para el ejercicio 2027".

No obstante, Bueno ha destacado que el capítulo 2, que computa inversiones y gasto corriente, se ha incrementado globalmente en 9 millones de euros debido a la necesidad de cubrir servicios como la limpieza de colegios, el aumento de la oferta en los talleres de distrito o los nuevos contratos del Servicio de Tráfico con los que se llevará a cabo la renovación de la señalización y el mantenimiento de las instalaciones semafóricas de la ciudad.

El documento aprobado por la Junta de Gobierno ha contemplado además unas inversiones a nivel consolidado que ascienden a aproximadamente 95 millones de euros, destacando las realizadas por las áreas de Urbanismo (28 millones), Tussam (con una inversión en flota en torno a 20 millones), Lipasam (con una inversión de 11 millones), el Real Alcázar (6 millones de euros) o el IMD (3 millones).

En este sentido, Bueno ha celebrado que con la aprobación de estas líneas fundamentales del presupuesto el Gobierno municipal ha dado "un paso inicial para que Sevilla tenga unos presupuestos el próximo año acorde con las inversiones que necesita la cuarta ciudad de España".

"Hemos demostrado que se puede incrementar la inversión pública y reforzar la estructura de los servicios municipales garantizando el equilibrio financiero y sin trasladar el coste al bolsillo de los sevillanos, ha añadido el portavoz municipal, a la vez que ha asegurado que Sevilla encara el presupuesto de 2027 desde la "estabilidad, la optimización de las cuentas y la máxima exigencia en el retorno de cada euro público invertido".