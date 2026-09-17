El Ayuntamiento de Sevilla aprueba una moción del PP de apoyo a Ceuta en un bronco debate plenario

Decenas de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, en foto de archivo - Víctor Fernández - Europa Press

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La propuesta en apoyo de ceuta y Melilla, en defensa de su españolidad y para poner en valor los vínculos históricos, culturales y hunanos que unen a las ciudades autónomas con Sevilla, presentada por el Grupo Popular, ha salido adelante este jueves, 17 de septiembre, en el Pleno ordinario celebrado en el Consistorio hispalense, en un tenso debate protagonizado principalmente por PP y PSOE.

En este sentido, el portavoz municipal, Juan Bueno, ha acusado a su homólogo en las filas socialistas, Antonio Muñoz, de "esconderse" el día de la manifestación del pasado día 2 por las calles de Sevilla a favor de los ceutíes. "Probablemente estaba hasta cerrando su candidatura en ese momento, en el que prefirió estar con Pedro Sánchez".

"Es desolador comprobar cómo en medio de una crisis sin precedente en nuestro país, el presidente del Gobierno estuviera en una tumbona y recomendándonos libros y pendiente de su 'playlist': esto es lo que hacía mientras Ceuta era invadida", ha abundado al respecto.

El PSOE ha criticado que no se haya optado por una declaración institucional en lugar de la moción. Pese a las "provocaciones", este grupo ha votado a favor para transmitir el mensaje de que "no hay fisuras".

La propuesta en cuestión ha salido adelante con los votos favorables de PP, PSOE y Vox, y la abstención de la coalición Con Podemos-IU. Muñoz ha lamentado que se le haya "provocado" buscando "sencilla y llanamente" que se pudieran "disntaciar" de la moción. "Tampoco entendemos el porqué no han firmado la declaración institucional a favor de Ceuta que esta mañana ha tramitado el Grupo Socialista".

"Podría hacer un discurso tremendamente de reproche hacia el Partido Popular, pero es momento de minimizar las diferencias y arrimar el hombro a favor de Ceuta --por eso hemos votado a favor--. Ambas ciudades autónomas no necesitan que compitamos entre las distintas fuerzas políticas a ver quién la defiende más", ha añadido Muñoz.

El PSOE ha querido dejar claro que se puede reclamar al Estado una política migratoria eficaz y "al mismo tiempo" garantizar la protección a los menores. "Podemos exigir recursos para Ceuta y a la vez cumplir los acuerdos de solidaridad entre los territorios", ha afirmado la concejala Sonia Gaya, quien se ha referido a unas declaraciones de la consejera de Inclusión Social en 2023 acerca del convenio con la Ciudad Autónoma para el traslado de menores en situaciones de emergencia migratoria "en las que dijo que Andalucía no iba a dejar ningún niño en el camino".

Bueno ha instado al Grupo municipal del PSOE que "traslade" el acuerdo alcanzado, tras la aprobación de la moción, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Además, ha afeado a los socialistas que presenten la citada declaración "cuando ustedes mismos han dicho que es lo mismo que la propuesta. ¿Para qué lo han hecho? ¿Para decir que la ha presentado el PSOE? Han hecho lo que tenían que hacer: votar a favor, cuestión que le agradecemos".

CRÍTICAS DESDE LA COALICIÓN DE IZQUIERDAS

Desde Con Podemos-IU, a través de su concejal Ismael Sánchez, han lamentado que se haya traído al Pleno esta moción "solo para la confrontación política". "Compartimos la solidaridad con Ceuta y la defensa de derechos y libertades de quienes viven allí; tampoco podemos olvidarnos de quienes han muerto intentando buscar un futuro mejor ni a los niños y niñas que necesitan protección".

Durante su intervención, Sánchez ha comunicado al presidente del Pleno, Manuel Alés, que ha sido objeto de insulto, y este último ha instado al autor del mismo, "si lo ha hecho o está identificado", a abandonar inmediatamente el Salón Colón. "No lo he podido ver, así que continúe su intervención, no voy a sacar el VAR --el sistema tecnológico de apoyo arbitral usado en el fútbol (Video Assistant Referee)-- como comprenderán", ha ironizado Alés.