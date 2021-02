Ayuntamiento de Sevilla aprueba una nueva adecuación de la OROA para "simplificar trámites y evitar duplicidades"

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha aprobado una serie de ajustes en los anexos de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (OROA) con el objetivo de "simplificar trámites y evitar duplicidades".

En un comunicado, el Ayuntamiento indica que esta revisión se enmarca dentro del proceso desarrollado durante los últimos años para "agilizar toda la tramitación administrativa y resolver asignaturas pendientes desde hace décadas en la Administración local, sobre todo cuando se trata de la implantación de actividades que generan inversiones en la ciudad". Estas medidas se han diseñado con "toda la seguridad jurídica y garantías legales".

Concretamente, explica que la modificación de los anexos tiene como principal efecto la eliminación de duplicidades en la tramitación de expedientes. Para ello, se simplifican los trámites administrativos a realizar ante la implantación de una nueva actividad. La reforma tiene como "principal y único objetivo" que el administrado no tenga que presentar dos veces la misma documentación y que, por tanto, la misma Administración no tenga que informar dos veces lo mismo.

Para ello, se diferencian las actividades que son calificadas medioambientalmente de las que no. A aquellas que requieren de calificación ambiental se les exigirá toda la documentación que prevé el Reglamento de Calificación Ambiental y en aquellas actividades que no están calificadas se distinguirá entre las que tienen obras y las que no. Los documentos ya presentados cuando hay obras no se vuelven a exigir y sólo se exigen los estrictamente ambientales. El objetivo es evitar que haya que presentar la misma documentación dos veces , no omitir las exigencias legales.

En resumen, detalla que, si se ha presentado e informado una documentación para realizar las obras, no hay que volver a presentar la misma para la actividad. En toda esta modificación, diseñada por el servicio técnico, "se garantiza en todo momento que cualquier proyecto empresarial o inversión deba cumplir con todos los requisitos legales y presentar toda la documentación necesaria, pero no dos veces".

"En los últimos años hemos mejorado la normativa, hemos implantado las tramitaciones telemáticas, hemos logrado la integración del servicio de protección ambiental y por tanto la ventanilla única, hemos modificado la RPT y hemos reforzado los servicios de la Gerencia. Y cada paso que hemos dado, como el de hoy, se ha encontrado con el intento del PP de poner trabas a cualquier medida que favorezca la actividad económica y la inversión en la ciudad", explica el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, quien critica la abstención "en contra de nuevo del interés general, sin argumentos y sin discurso alguno" de la concejal del grupo popular en la comisión ejecutiva.