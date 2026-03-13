El Ayuntamiento de Sevilla aprueba nuevas inversiones en el Lope de Vega, Policía Local y nuevos contenedores

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes una serie de modificaciones presupuestarias, que serán elevadas al Pleno municipal de la próxima semana, en materias como patrimonio, Policía Local y Lipasam.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, una de las modificaciones es de 200.000 euros destinada al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) para dotar de mobiliario a la Biblioteca Pública Blas Infante y el Teatro Lope de Vega.

En el teatro se va a renovar la grada de Paraíso. El Gobierno municipal ha indicado que los estudios técnicos realizados constatan que "no es viable la restauración ni el arreglo del sistema actual de grada del paraíso, siendo necesaria la sustitución íntegra de la estructura existente por una nueva, que garantice las condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad y uso".

Con respecto a la Biblioteca Blas Infante, el nuevo crédito servirá para desarrollar la ampliación de la misma que viene motivada por el notable incremento de la demanda, derivado del crecimiento poblacional de la zona.

Por otro lado, se ha aprobado 1,2 millones de euros para inversiones en la Policía Local destinados a renovar materiales de protección y elementos de comunicación.

NUEVOS CONTENEDORES PARA LA CIUDAD

En materia de Lipasam, se ha aprobado casi seis millones de euros para continuar la renovación del parque de contenedores de la ciudad. En concreto, se van a instalar más de 7.500 contenedores con el objetivo de renovar 10,579 contenedores en Sevilla.

El Ayuntamiento ha destacado que en 2025 Lipasam ha renovado casi 3.000 contenedores en Pino Montano, Bellavista y cinco barrios del distrito Sur (Bami, Tabladilla-La Estrella, El Porvenir, Huerta de la Salud y El Prado-Parque de María Luisa). En 2026 ya se han adquirido 1.100 contenedores y se están empezando a instalar en Colores-Entreparques del distrito Este-Alcosa-Torreblanca.

El Consistorio ha asegurado que "disponer de un único modelo de contenedor supone mejoras significativas en la operativa de los vehículos compactadores reduciendo significativamente los costes de mantenimiento y propiciando una mayor eficiencia en el uso de los recursos".

Por otro lado, el área de parques y jardines ha aprobado dos millones de euros más para la creación de nuevas áreas de juegos infantiles en distintos distritos de la ciudad.

En concreto se van a instalar estas áreas en los Jardines del Valle, Parque de Los Príncipes, Parque Forja XXI, Parque de Los Perdigones, Parque Abel Moreno, Parque de Miraflores y en los Jardines de Hércules.

ACTUACIONES EN PATRIMONIO

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a edificios singulares de la ciudad de Sevilla, centradas en actuaciones de conservación, rehabilitación, restauración y puesta en valor del patrimonio histórico.

El Ayuntamiento ha defendido que en los dos últimos años, ha destinado más de medio millón de euros a actuaciones en este tipo de edificios, colaborando con entidades religiosas y hermandades -titulares de los inmuebles y entidades sin ánimo de lucro con recursos limitados- para financiar parcial o totalmente distintas intervenciones de rehabilitación.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el proyecto 'Sevilla Oculta', una ambiciosa propuesta orientada a la preservación, puesta en valor y modernización de los conventos de clausura femeninos de la ciudad.

En el marco de este programa, el Gobierno municipal ha impulsado actuaciones en el convento de Santa Inés, posibilitando la rehabilitación de la escalera del claustro del herbolario; en el convento Madre de Dios, con la restauración de la Capilla del Correo Mayor; así como en iglesias como San Gregorio o San Nicolás de Bari.

Las nuevas bases reguladoras establece que las subvenciones pasarán de ser anuales a plurianuales, lo que permitirá una planificación más adecuada desde el punto de vista técnico y constructivo, facilitando la ejecución por fases de las intervenciones.

Además, se concederán en régimen de concurrencia, garantizando mayor transparencia y objetividad en la adjudicación.

La Gerencia de Urbanismo incrementa, asimismo, la partida destinada a la rehabilitación del patrimonio histórico en 400.000 euros adicionales, alcanzando un presupuesto total de 1.106.454 euros para este fin.

Podrán acogerse a estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro propietarias o usufructuarias -debidamente autorizadas por la propiedad- de edificios singulares ubicados en la ciudad de Sevilla.