El Ayuntamiento de Sevilla aprueba los proyectos urbanísticos de calle Afrodita, Virgen de los Reyes y Zona Este

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves tres proyectos urbanísticos en la ciudad. En concreto en la calle Afrodita del Distrito Bellavista, en una parcela de Virgen de los Reyes-Algodoneras y en el centro comercial Zona Este.

En el caso de la calle Afrodita en Bellavista, se ha aprobado el estudio de ordenación para cambiar el uso de una parcela de 7.006,80 metros cuadrados de Servicios Terciarios a Residencial, para materializar en una edificación de 10 plantas de altura.

Esta iniciativa, planteada e impulsada por el propietario de este suelo, "se justifica en la situación actual de estancamiento y falta de aprovechamiento en el desarrollo de estos suelos junto a la Avenida de Jerez, así como en la mayor demanda de uso residencial que de usos terciarios que existe actualmente en la zona del barrio de Bellavista".

Por otro parte, se ha aprobado el estudio detalle de la parcela 22 del proyecto Virgen de los Reyes-Algodonera. El documento recoge modificar la separación de la edificación con el lindero oeste, "con objeto de dar cabida a una edificación concreta de vivienda protegida".

Dicho punto ha sido criticado por el concejal socialista, Francisco Paéz, que ha calificado de "pelotazo urbanístico". "Permite al empresario pasar de un terreno improductivo a que construya 150 viviendas, que no son asequibles", ha señalado.

El delegado de urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que "se están incrementando el parque de vivienda de la ciudad" y ha asegurado que el decreto 1/2025 de la Junta está permitiendo "poner en valor terrenos que estaban baldíos".

Asimismo, el Pleno ha aprobado el estudio detalle elaborado por la propiedad del inmueble del centro comercial Zona Este" para establecer las condiciones de ordenación y edificatorias de una nueva edificación en el solar en sustitución de la anterior.

Según ha indicado el Consistorio, sin modificación del uso ni la edificabilidad del suelo, éste acogerá ahora un edificio con uso hotelero. En concreto, se plantea de una edificación terciaria compacta de dos plantas de sótano, y tres plantas sobre rasante.

Finalmente, se ha informado al Pleno municipal de la elaboración de dos estudios exigidos por las Consejerías de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y, la de Sostenibilidad y Medio Ambiente para la aprobación definitiva de la Modificación puntual del PGOU tramitada para hacer posible el desarrollo del nuevo proyecto urbanístico impulsado por el Puerto de Sevilla en el ámbito de la Avenida de las Razas, denominado nuevo Distrito Urbano Portuario.

Ambos documentos, un Estudio de Movilidad y una documentación complementaria de medidas concretas para la mitigación del impacto de gases de efecto invernadero, han de ser informados ahora por las Consejerías que los han solicitado.

MÁS DE 9,5 MILLONES DE LIPASAM Y POLICÍA LOCAL

En paralelo, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado 9,5 millones de euros en inversiones para Sevilla en diferentes áreas, que ya fueron aprobadas en la pasada Junta de Gobierno Local.

Con la modificación presupuestaria aprobada, se destinarán casi seis millones de euros para terminar de renovar el parque de contenedores de la ciudad. Lipasam ha renovado casi 3.000 contenedores en Pino Montano, Bellavista y cinco barrios del distrito Sur. En 2026 se han adquirido 1.100 contenedores y se están empezando a instalar en Colores-Entreparques del distrito Este-Alcosa-Torreblanca, y para continuar con esta renovación, se van a destinar estos 5,98 millones de euros a adquirir más de 7.500 contenedores que permitan alcanzar el objetivo de renovar 10.579 contenedores en toda la ciudad.

El Pleno Municipal ha aprobado también una modificación presupuestaria de dos millones de euros destinada a reforzar la inversión en nuevos espacios de juego infantil en distintos distritos de Sevilla.

En concreto, esta modificación presupuestaria permitirá crear nuevas áreas de juego infantil en los Jardines del Valle, el Parque de los Príncipes, el Parque Forja XXI, el Parque Torreperdigones, el Parque Abel Moreno, el Parque de Miraflores I y los Jardines de Hércules, alcanzando a distritos como Casco Antiguo, Los Remedios, Cerro-Amate, Macarena, Nervión, Norte y Bellavista-La Palmera.

El Pleno también ha aprobado en materia de Seguridad 2 millones de euros para inversiones en nuestra Policía Local. En concreto, se renovarán materiales de protección de nuestros policías, como cascos de motoristas o gafas de sol para las tareas de calle, así como elementos de comunicación y armas.

Dentro de este 1,2 millones también se afrontará la renovación del furgón de siniestros viales, con una inversión prevista de 110.000 euros, así como un nuevo sistema de gestión integral policial.

Finalmente, en el ámbito cultural se destinarán 200.000 euros al ICAS para, por un lado, dotar de mobiliario a la Biblioteca Pública Blas Infante, y por otro, para renovar la grada Paraíso del Teatro Lope de Vega.