Ayuntamiento de Sevilla asegura que se "barajan todas las posibilidades" para la fecha de la final de la Copa del Rey

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha defendido este martes que el Ayuntamiento está "trabajando mano a mano" con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la organización de la final de la Copa del Rey de 2026. Ha indicado que se están "barajando todas las posibilidades" en relación a la fecha, que podría ser el sábado 25 abril, sábado de feria.

Bueno responde así a la petición del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, para que el Consistorio lleve a cabo "las gestiones necesarias" para "evitar" la coincidencia de ambos eventos. Ha asegurado que esta coincidencia provocaría "importantes distorsiones en los servicios públicos", especialmente en los dispositivos policiales, que requerirían "un refuerzo extraordinario".

En unas declaraciones remitidas a los medios, el portavoz del Ayuntamiento ha pedido a Muñoz que no "ponga en duda la capacidad" de Sevilla para celebrar este tipo de eventos. "El señor Muñoz puede estar tranquilo porque este equipo de gobierno como siempre estará a la altura y lo que debe hacer es alegrarse de que Sevilla sea sede de la final copa del rey", ha afirmado.

La Real Federación Española de Fútbol anunciaba este lunes la designación del estadio de La Cartuja de Sevilla como sede de la final de la Copa del Rey hasta el año 2028. Durante la rueda de prensa, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, no anunció la fecha aunque dijo que sería a "finales de abril". En esta línea, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, si confirmó que el 25 de abril es la fecha elegida para la celebración de este evento deportivo que acogerá la capital andaluza por sexto año consecutivo.