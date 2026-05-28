El Ayuntamiento de Sevilla avanza en las obras de restauración del órgano y las pinturas del coro alto de San Nicolás

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante una visita a los trabajos de restauración que se llevan a cabo en la Parroquia de San Nicolás de Bari y Santa María la Blanca de la capital - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado la iglesia de San Nicolás de Bari para conocer el estado de los trabajos de restauración del coro alto, el órgano histórico del siglo XVIII y las pinturas vinculadas a este conjunto patrimonial.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la actuación ha contado una subvención municipal de 212.229 euros, concedida por el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, a la Parroquia de San Nicolás y Santa María la Blanca, lo que supone más del 70 por ciento del presupuesto total de la intervención, valorada en 301.603 euros.

Durante la visita, Sanz ha comprobado "los avances de un proyecto" que permite intervenir sobre distintos elementos artísticos del coro alto, entre ellos la decoración pictórica de sus paramentos, la baranda de la tribuna, la galería del ventanal, las cajas de los órganos, el órgano real y el órgano espejo, así como la caja musical del primero.

En este sentido, el alcalde ha destacado que esta intervención "refleja el compromiso del Ayuntamiento con la conservación del patrimonio religioso, histórico y artístico de Sevilla", especialmente en espacios que "forman parte de la identidad cultural de la ciudad".

Además, la visita ha coincidido con la llegada a San Nicolás de una parte de los secretos del órgano, "una de las piezas esenciales de la maquinaria que se está restaurando en Barcelona", y que permanecerán ahora en el templo para su aclimatación antes de avanzar en el proceso de montaje, que "podría comenzar entre los meses de septiembre y octubre", ha precisado la Administración local.

INTERVENCIÓN HASTA DICIEMBRE

La intención es que el órgano pueda estar recuperado en torno a la festividad de San Nicolás, el 6 de diciembre, o, en su defecto, "durante el periodo de Navidad".

Durante la visita, Sanz ha estado acompañado por los responsables técnicos de la restauración, entre ellos el organero Óscar Laguna, ha sido el encargado de explicar el proceso de recuperación del instrumento y por los restauradores, que trabajan en las pinturas y elementos artísticos del conjunto.

En estos momentos se está iniciando la segunda fase de la restauración, que permitirá "completar la recuperación del conjunto y avanzar en la puesta en valor" de las pinturas atribuidas al pintor Vicente Alanís, vinculado a la escuela de Murillo.