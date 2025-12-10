El Ayuntamiento de Sevilla avanza en los trabajos previos para la instalación de toldos en el puente de San Telmo

Archivo - Puente de San Telmo durante el acto de celebración del Día Mundial del Turismo. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha iniciado esta semana los trabajos para la instalación de cubiertas para la sombra en el puente de San Telmo. El proyecto cuenta con una inversión de más de 1,1 millones de euros.

Según una nota remitida por el Consistorio, "será la primera vez" que este punto de la ciudad cuente con este sistema. Las velas irán sobre pórticos curvos metálicos desmontables y se dotará al puente de nuevo sistema de iluminación. Está realizado por la empresa Ayesa, la primera que obtuvo la adjudicación del contrato de estudio de posibles sistemas de sombreado que pudieran instalarse en los mencionados puentes.

Durante las primeras semanas se está llevando a cabo el trabajo de taller para la fabricación y construcción del material y "una vez finalizadas estas tareas podrá verse el avance de los trabajos". El Ayuntamiento esperará a contar con todos los suministros de materiales y estructuras necesarias para la instalación e iniciar los trabajos in situ, "de forma que éstos no se interrumpan hasta su completa finalización".

Mientras dure la ejecución de los trabajos, ha indicado que "será necesario cortar el tránsito peatonal por las aceras en las que se actúe para llevar a cabo las acciones necesarias de desmontaje, refuerzo y montaje de luminarias y barandillas exteriores existentes, adecuación de borde de tablero, nuevas canalizaciones eléctricas, anclajes de nuevos soportes metálicos fijos, montaje de estructura metálica desmontable y colocación de las piezas textiles".

Las obras se llevarán a cabo en dos fases continuadas, sobre cada una de las aceras, respectivamente, para que "el tráfico de peatones, ciclistas y conductores quede garantizado en todo momento". Para ello se va a mantener activas una de las dos aceras y abiertos tres carriles de circulación.

El Ayuntamiento ha indicado que el diseño arquitectónico consiste en una cubrición textil tensada semiabovedada en sendos acerados, dotada de refuerzos verticales interiores en la zona de contacto entre acera y calzada para mejorar el rendimiento frente a la incidencia del sol.

Esta lona se apoya mediante una estructura metálica, a su vez desmontable, consistente en una serie de pórticos curvos transversales anclados a las farolas existentes y a unos postes de pequeña altura integrados en los frentes de barandillas, que se atan entre sí mediante vigas longitudinales interiores que arriostran las farolas, y exteriores coincidentes con los límites del puente. Dichas vigas se han concebido con los mismos acabados que las barandillas y farolas existentes. Este diseño arquitectónico del entoldado requiere asimismo de un faldón vertical entre las luminarias que hace al sistema aún más eficiente.

RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DEL PUENTE

Esta actuación estará acompañada de una renovación de la iluminación del puente. El espacio cuenta actualmente con un total de 34 farolas con dos tipos de luminarias, dispuestas equitativamente a ambos lados de la calzada.

El Ayuntamiento ha indicado que se plantea una doble iluminación adicional para "reforzar la iluminación nocturna y para neutralizar los efectos del nuevo plano de sombra que puede producirse entre las farolas y el suelo a causa del nuevo entoldado".

De esta forma, se van a disponer, por un lado, proyectores de luz adosados en las farolas existentes orientados hacia los paños textiles, de forma que actúen como difusores de luz indirecta hacia la acera; y por otro, se van a instalar balizas bajas en las nuevas piezas insertadas en los frentes de barandillas que aporten "una luz más directa en el pavimento".

DOS NUEVAS CALLES DEL CENTRO TENDRÁN TOLDOS ESTE VERANO

La Comisión Ejecutiva de Urbanismo ha tomado conocimiento este miércoles de la contratación del suministro y servicio de cuatro actuaciones de entoldado en distintas calles peatonales del centro histórico.

El Ayuntamiento ha indicado que las calles Alfonso XII y José Gestoso estrenaran toldos este verano. De esta forma se suman a la lista de espacio como Albareda, Cuna, Hernando Colón, Puente y Pellón, Sierpes o Tetuán.

Estas vías contarán con un entoldado suspendido de las fachadas de los edificios. Según el pliego publicado en el Portal de Contratación, las actuaciones tienen un valor de 1.703.228,50 euros.