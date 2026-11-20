Archivo - Agentes de la Policía Local en la Avenida de la Constitución de Sevilla. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado que el Gobierno local acudirá el próxima martes a la reunión con los sindicatos de la Policía Local para negociar el Plan de Navidad "sin poner límites de nada" y con la voluntad de alcanzar un acuerdo "competente", al tiempo que ha pedido desvincular estas conversaciones de las elecciones sindicales previstas para el 18 de diciembre.

En la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, Bueno ha confirmado que la próxima semana se celebrarán las reuniones correspondientes con los representantes sindicales para cerrar un dispositivo que abarca todo el mes de diciembre y parte de enero. "El Ayuntamiento siempre hace esfuerzos importantes porque es necesaria la seguridad en nuestras calles y para ello tenemos que contar con los efectivos de la Policía Local", ha subrayado.

Asimismo, ha evitado confirmar cifras concretas, aunque ha precisado que "los recursos que tenemos son los que hay y se pondrán encima de la mesa". "No me gusta cerrar las puertas de ninguna de las maneras. Estoy seguro de que sabremos todos llegar, por el bien de la ciudad y de los sevillanos, a un acuerdo competente" para que Sevilla esté en perfecto estado de revista también para la Navidad", ha añadido.

Respecto a la posible influencia de los comicios sindicales en la negociación, Bueno ha rechazado que ambos procesos deban interferir entre sí, además de que ha pedido que no se mezcle el voto con "prestarle servicio al ciudadano". "Tenemos también elecciones generales el día 29 de noviembre y nosotros estamos trabajando por y para los sevillanos", ha concluido el delegado

CSIF ACUSA A SANZ DE "ENVENENAR" LA NEGOCIACIÓN

Por su parte, el sindicato CSIF Policía Local Sevilla ha acusado este viernes al alcalde, José Luis Sanz, de "envenenar" las negociaciones y de ofrecer una información "sesgada" de cara a la próxima reunión, fijada para el martes 24 de noviembre.

En una nota de prensa, el delegado sindical, Santiago Raposo, ha advertido de que la postura de los representantes de los trabajadores "dista mucho de la versión que está dando el alcalde", ya que ha negado que busquen más horas extras, sino que han pedido "un plan continuado, que empiece el día que usted determine y que finalice el día que usted determine". "Lo que no nos vale es el plan que usted nos propone, que es a su conveniencia", ha recalcado.

En esta línea, Raposo ha defendido el derecho de la plantilla a conciliar y ha reprochado a Sanz que pretenda que los agentes "asuman el sobrecoste derivado de la gran cantidad de eventos en la ciudad sin disponer de fondos suficientes".

Igualmente, ha instado al primer a explicar a la ciudadanía que el Consistorio "no ha pagado aún el Plan de Navidad del año pasado", a la vez que ha criticado que se aborde esta negociación a apenas dos semanas del inicio previsto del dispositivo, cuando el equipo de gobierno "ha tenido todo el año para negociarlo y después de lo que sucedió el año pasado", por lo que ha responsabilizado directamente al alcalde si no se producen avances el próximo martes.

Finalmente, el representante sindical ha exigido el cese "inmediato" del delegado de Seguridad, a quien ha afeado por "no servir para negociar, ni para gestionar la Policía Local ni los Recursos Humanos del Ayuntamiento".