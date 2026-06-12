El Ayuntamiento de Sevilla cede el antiguo Garaje Laverán de la calle Baños para el economato del Casco Antiguo

Archivo - Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (c), junto al delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés (2i), y los responsables de la Fundación Casco Antiguo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la concesión demanial directa y gratuita del antiguo Garaje Laverán, un inmueble municipal situado en el entorno de calle Baños y calle Goles, a la Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo para que pueda trasladar allí su economato social.

Según ha explicado Bueno en una rueda de prensa este viernes tras la Junta, la concesión tendrá una duración de 50 años y será gratuita al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro y de un proyecto "de interés general". En todo caso, ha confirmado que la Fundación deberá asumir los gastos de conservación, mantenimiento, suministros, licencias y las actuaciones necesarias para adecuar el inmueble al uso previsto.

De esta manera, este local municipal de 561,35 metros cuadrados se destinará a una actividad social, después de que la fundación hubiese solicitado este espacio porque "por motivos ajenos a la entidad", se ha visto obligado a trasladar el economato que ha realizado en los últimos 25 años en el Casco Antiguo.

En contexto, esta obra benéfica atiende mensualmente a 600 familias y 21 instituciones religiosas mediante el trabajo de 120 voluntarios "que dedican 6.000 horas al año" a esta labor, que cuenta con un presupuesto anual de 600.000 euros.