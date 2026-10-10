El Ayuntamiento de Sevilla celebra la tercera reunión de seguimiento en la prevención frente al Virus del Nilo

Imagen de la tercera reunión de seguimiento del Ayuntamiento de Sevilla en la prevención frente al Virus del Nilo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado por tercera vez en la temporada 2026 la reunión de seguimiento coordinación de las tres reuniones previstas sobre el seguimiento en la prevención frente al Virus del Nilo. Una reunión a la que han asistido diferentes agentes implicados en la gestión de vectores que transmiten el Virus del Nilo, entre ellos diversos servicios o empresas municipales, como Parques y Jardines, Emasesa, Lipasam. Así como, otras administraciones como Delegación Territorial de Sanidad de la Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla y CSIC.

Según ha explicado el Consistorio en una nota, el objetivo de la reunión ha sido realizar un seguimiento de las actuaciones que cada organismo está ejecutando en materia de prevención de proliferación de mosquitos causantes del Virus del Nilo y vigilancia de los mismos; coordinar acciones futuras y valorar medidas de mejora en los planes de prevención.

Por parte del Ayuntamiento, como en años anteriores, se ha activado un refuerzo extraordinario del plan municipal con dos servicios especializados que suman una inversión de más de 100.000 euros. El primero de ellos, ya en funcionamiento, y dotado con 60.000 euros, permite realizar tratamientos preventivos y correctivos en zonas públicas, centros educativos y puntos con presencia de agua, especialmente en barrios como Pino Montano, Heliópolis, Polígono Sur, El Gordillo, San Pablo o Sevilla Este. Incluyen tratamientos biológicos y químicos, centrados en husillos, zonas de ovoposición y áreas escolares, con certificación y geolocalización diaria.

A este dispositivo se une también en ejecución, un segundo contrato, con un presupuesto de 55.000 euros, destinado a la vigilancia entomológica y la detección del virus mediante análisis moleculares (PCR) de ejemplares capturados. Este servicio permitirá estudiar las especies presentes, su densidad y su distribución y la presencia de virus circulante. Ambos contratos se enmarcan en el Plan Estratégico Andaluz PEVA, que coordina actuaciones sanitarias con un enfoque integral de salud humana, animal y ambiental ("One Health").