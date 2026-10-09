Quinta muerte por virus del Nilo este año en Andalucía: un vecino de 75 años de Aznalcázar hospitalizado en Sevilla

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SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 75 años y con patologías previas ha fallecido este jueves por fiebre del Nilo Occidental (FNO). Se trata de un paciente residente en Aznalcázar (Sevilla), que permanecía ingresado desde el 26 de agosto en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe al ser diagnosticado de un cuadro neuroinvasivo de fiebre del Nilo occidental (FNO). Este es el quinto fallecimiento por FNO en Andalucía este año.

Así lo ha confirmado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, indicando que se ha declarado área en alerta el municipio onubense de Santa Ana la Real hasta el 31 de octubre tras la confirmación de un caso de meningitis vírica por virus del Nilo occidental. La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Huelva ha informado al Ayuntamiento de Santa Ana la Real y a la Diputación Provincial de esta situación para que adopten las medidas determinadas en el Plan de Acción que les ha trasladado.

Se trata del quinto fallecimiento por FNO en Andalucía este año. El primer fallecido fue un vecino de Dos Hermanas (Sevilla) de 82 años, el 5 de agosto; el segundo caso un vecino de Guadalema de los Quintero (Utrera, Sevilla), con 89 años, el 27 de agosto; y el tercer caso fue el de un vecino de Tomares (Sevilla), con 81 años, si bien la exposición al virus fue en Mazagón (Palos de la Frontera, Huelva), el pasado 14 de septiembre. Por último, el cuarto fue registrado la pasada semana, el 2 de octubre, tratándose de un hombre de 84 años y con patologías previas residente en La Puebla del Río (Sevilla).

En la presente temporada, se han diagnosticado en Andalucía 74 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos, de los que 42 han sido leves y 32 graves, entre los que se encuentran los cinco fallecidos. Han requerido hospitalización 36 pacientes, de los que dos permaneces ingresados.

Hasta el momento, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en 848 usuarios y se ha realizado despistaje de arbovirosis en 204 casos de meningitis víricas.

Actualmente, 12 municipios, tres pedanías y una entidad singular andaluces están en situación de área en alerta en la comunidad autónoma. Junto a Santa Ana la Real, se encuentran en esta situación la pedanía Las Cuartillas de Mojácar (Almería); la pedanía Manzanete de Barbate, Benalup-Casas Viejas y la entidad singular Campiña-Serrano de El Puerto de Santa María (Cádiz): La Carlota y La Rambla (Córdoba); la pedanía Candón de Beas (Huelva); Coria del Río, Isla Mayor, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Peñaflor, Sevilla, Utrera y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).