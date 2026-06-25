El Ayuntamiento de Sevilla cierra al tráfico un tramo de Juan Sebastián Elcano por obras de Emasesa

Tramo de Juan Sebastián Elcano afectado por las obras renovación de redes de Emasesa, lo que motivará el cierre a la circulación rodada - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla cerrará al tráfico un tramo de la calle Juan Sebastián Elcano, en Los Remedios, desde el 26 de junio al 15 de julio por la ejecución de la primera fase de las obras del proyecto de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de Emasesa. El corte a la circulación está comprendido entre las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Guaditoca.

En este sentido, la calle Virgen de Montserrat cambia de sentido en entre Virgen de la Cinta y Virgen de Guadiatoca, al igual que esta última, en el tramo comprendido entre Virgen de Montserrat y Juan Sebastian Elcano. Para ello, se establece un itinerario alternativo por Virgen de la Cinta, Virgen de Montserrat, Virgen de Guadiatoca y Juan Sebastian Elcano, explica en una nota de prensa.

Estas obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento se enmarca en el proyecto de modernización de las infraestructuras de Los Remedios en el tramo entre Fernando IV y Virgen de la Cinta, y cuentan con una inversión cercana a los 400.000 euros y un plazo de ejecución de 15 semanas.

Esta actuación responde al objetivo de reforzar la calidad del servicio y garantizar el correcto funcionamiento de las redes para los próximos años en este barrio sevillano, tal como destaca el Gobierno local.

Las obras finalizarán con una posterior repavimentación con asfaltado de primera calidad y la repavimentación de todos los acerados de este tramo.