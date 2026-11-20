Archivo - Imagen de archivo de las obras de la Avda de San Francisco Javier y Luis de Morales. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una nueva convocatoria pública de subvenciones destinada a los comercios afectados por obras de larga duración con motivo de las actuaciones de reurbanización en las calles Dueñas, Teodosio y Méndez Núñez.

Según ha detallado el portavoz municipal, Juan Bueno, en la rueda de prensa posterior a la Junta Local, se ha aprobado la concesión de 14 subvenciones de un total de 17 solicitudes que se han realizado, que oscilarán entre los 1.600 y los 2.800 euros, de un máximo asignado de 32.000 euros.

En esta línea, estas ayudas se han diseñado de acuerdo con las asociaciones y federaciones de comerciantes teniendo en cuenta el número de comercios potencialmente beneficiarios de estas ayudas; que sean pequeños comercios, que sean pymes, que no sean franquicias y que desarrollen una actividad profesional subvencionable, así como la cuantía máxima que en su caso podrá solicitar cada uno de ellos, referida fundamentalmente a los gastos de alquiler, de suministro, cuotas de Seguridad Social.

En este contexto, Bueno ha señalado que Teniendo se visitaron "in situ" estas tres zonas y se detectaron un total de 37 negocios potencialmente beneficiarios de las ayudas, que podrían haber solicitado hasta 72.800 euros por los conceptos máximos subvencionables, aunque finalmente hayan sido 17 los comercios que han decidido solicitar las ayudas y de los cuales se han aprobado, como les he dicho, 14 con un importe total de 32.731 euros.

Aquellos casos denegados, que han sido tres, no cumpliían los requisitos que la Ley Estatal de Subvenciones establece para recibir una ayuda de la administración pública, como tener deudas con la Agencia Tributaria o por no atender el requerimiento de subsanación de determinadas cosas que se le han pedido.

En contexto, el Ayuntamiento ha sacado hasta el momento siete convocatorias de ayudas a comercios afectados por obras de más de 6 meses de duración en zonas como Luis de Morales en Nervión, Juan Sebastián Elcano en Los Remedios o Pagés del Corro en Triana.

En las próximas semanas se publicará la convocatoria destinada a los comercios afectados por la obra de ampliación del BTR en su tramo entre Santa Justa y la Plaza del Duque, para el que inicialmente se prevé una cuantía o un presupuesto de 150.000 euros.