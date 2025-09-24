Antiguo Canal de la Expo en la Cartuja de Sevilla fotografiado este martes. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla confía en aprobar la ordenación para los usos del Canal de la Expo antes de 2027, fecha en la que termina el plazo de acuerdo en el que la Consejería de Economía se ha comprometido a presentar ante el Consistorio el Plan de Reforma Interior incorporando el uso global de Servicios Terciarios. La ordenación puede ser aprobada hasta dos años después a partir de la firma del convenio.

Según han informado fuentes del Consistorio y tal y como figura en el expediente de la resolución recogido por Europa Press, la cifra de dos años es "el plazo que se suele dar", aunque esto no significa que deba agotarse dicho periodo.

Asimismo, antes de la firma de dicho convenio, ambas instituciones deben proceder a la cesión de titularidad de los Jardines del Guadalquivir por parte de la Junta al Ayuntamiento.

El Consistorio y la Junta llevan dos años negociando el convenio para la colaboración en la gestión de estos terrenos con el fin de revisar el uso global previsto de Actividades Productivas y uso pormenorizado de Servicios Avanzados, para su modificación por el uso global Servicios Terciarios y usos compatibles, "contribuyendo así al desarrollo de este espacio de la ciudad de Sevilla, todo ello bajo el principio del desarrollo sostenible desde los aspectos sociales, ambientales y económicos", ha destacado el citado expediente.

De esta manera, el Plan de Reforma Interior deberá incluir "la cesión de suelo con destino a una dotación pública de aparcamientos bajo rasante en en Canal", además de incorporar "las dotaciones públicas de espacios libres vinculadas a las pasarelas existentes sobre el Canal".

Además, con la firma del convenio, la Consejería de Economía se comprometería a formalizar la "transmisión dominnical de los terrenos de los Jardines del Guadalquivir" en el plazo de seis meses desde la firma.