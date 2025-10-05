El Ayuntamiento de Sevilla construye tres nuevos parques infantiles en los distritos Este, Triana y Bellavista

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha comenzado las obras de tres nuevos parques infantiles inclusivos en las calles Japón, Graham Bell y en la plaza Farmacéutica Margarita González, en los distritos Este-Alcosa-Torreblanca, Triana y Bellavista-La Palmera, respectivamente.

Estas actuaciones forman parte del plan municipal para renovar y modernizar las áreas de juego en distintos barrios de la ciudad, que cuenta con una inversión inicial de 550.000 euros para cinco nuevas áreas infantiles, ha recordado el Consistorio hispalense en una nota de prensa. Estos nuevos parques contarán con juegos multisensoriales que estimulan la vista, el oído y el tacto, columpios inclusivos, zonas de escalada, estructuras adaptadas a diferentes edades y vallado perimetral.

Además, entre las novedades de la intervención se incluye la sustitución del pavimento de seguridad, dentro de la iniciativa de reposición de suelos que abarca 29 parques infantiles de Sevilla. Este programa, dotado con más de 537.000 euros, tiene como objetivo mejorar la amortiguación de las superficies, aumentar la seguridad frente a caídas y garantizar una mayor durabilidad de las instalaciones.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "con estas actuaciones, no sólo dotamos a Triana y Sevilla Este de nuevos parques infantiles modernos, inclusivos y accesibles, sino que también incorporamos un pavimento de última generación. Con ello reafirmamos el compromiso del Ayuntamiento con el bienestar de los más pequeños y la tranquilidad de sus familias".

Tras la intervención en las calles Graham Bell, Japón y en la plaza Farmacéutica Margarita González, se pondrán en marcha de forma progresiva las demás actuaciones previstas en el Parque de la Buhaíra (Nervión) y en el Parque de la Rosaleda (San Pablo-Santa Justa). Evelia Rincón ha destacado que el Gobierno municipal "persigue que Sevilla sea una ciudad cada vez más habitable y con mayor calidad de vida, y eso pasa por contar con parques infantiles adecuados, inclusivos y al servicio de todos los niños y sus familias".

El gobierno municipal tiene previsto invertir cerca de cuatro millones de euros en 2025 en mejoras de los parques infantiles. Estas acciones se enmarcan en una estrategia para reforzar el mantenimiento, la seguridad y la calidad de la experiencia en estos espacios, con medidas como el refuerzo de zonas de sombra o el diseño de juegos más inclusivos.