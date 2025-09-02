El Ayuntamiento de Sevilla continúa las obras en el Jardín de Capuchinos, con una inversión de más de 120.000 euros

El Ayuntamiento continúa las obras en el Jardín de Capuchinos. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, continúa con una actuación integral en el Jardín de Capuchinos, ubicado en el Distrito Macarena, que cuenta con una inversión de total de 133.124 euros e incluye la sustitución de mobiliario urbano "obsoleto", con la instalación de nuevos bancos y papeleras fabricadas en polímero reciclado.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la intervención forma parte del plan de mejora de zonas verdes no conservadas por medios propios municipales. Además, está prevista la demolición de bordillos y pavimentos deteriorados, el perfilado y compactación de más de 870 metros cuadrados de terreno y la instalación de pavimento continuo de hormigón impreso en caminos y zonas de juegos infantiles.

También se llevarán a cabo la reparación del muro perimetral y la sustitución de puertas y tramos del vallado en mal estado, así como el pulido de 773 metros cuadrados de pavimento de mármol y la reposición de losas.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado las actuaciones y ha señalado que el objetivo es "es extender estas mejoras a todos los barrios de Sevilla", concretamente a jardines y parques.

La intervención, que incluye también trabajos específicos de limpieza de grafitis, supone una renovación integral del jardín y tiene como objetivo "mejorar su accesibilidad, seguridad y estética para el uso cotidiano del vecindario".

Del mismo modo, los trabajos incluyen la resiembra de toda la pradera, la creación de parterres de flores de temporada y el incremento de arbustos en la próxima campaña de plantaciones.