El Ayuntamiento de Sevilla continúa con las obras de renovación de los suelos del CEIP Manuel Canela en La Oliva

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita las obras de renovación del suelo del CEIP Manuel Canela. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Edificios Municipales, ha informado este miércoles sobre los trabajos de renovación de los suelos de baño del CEIP Manuel Canela de La Oliva.

Los trabajos cuenta con una inversión de 170.000 euros. Estas actuaciones se complementan con el repintado completo de todo el centro que se acometió el pasado verano.

Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, ha destacado que "se trata de una obra muy necesaria en la que se hace una reforma integral de todos los suelos de este centro escolar que cumple 50 años".

En esta línea, ha enmarcado estos trabajos en las acciones que el Consistorio está llevando a cabo en varios centros educativos de Sevilla. "Estos trabajos se enmarcan en el ambicioso Plan de Recuperación de los Colegios Públicos de Sevilla que está llevando a cabo el gobierno municipal para sacarlos del abandono de décadas", ha subrayado.

Asimismo, la delegada de Educación, Juventud y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha indicado que el plan cuenta con una inversión de 2,5 millones de euros. "Es el contrato de mantenimiento más ambicioso que se recuerda en la historia de la ciudad frente al de 300.000 euros que tenía en vigor el PSOE en su mandato", ha afirmado.

"En estos momentos, este equipo de gobierno tiene más de 2,7 millones de euros en ejecución, Más de 6,7 millones de euros en tramitación y más de 5,4 millones de euros en redacción. Ello se suma a los más de 5,4 millones en obras en redacción y 6 millones en terminadas este 2025. Datos que se actualizan cada semana", ha destacado Sanz.