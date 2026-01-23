El Ayuntamiento de Sevilla continúa con la repavimentación del Paseo Colón que tendrá una nueva solería

Repavimentación del Paseo Colón de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha indicado que está acometiendo obras de mejora del pavimento en el Paseo Colón, concretamente en el tramo de acera comprendido entre las calles Dos de Mayo y Núñez de Balboa. Se trata del acerado correspondiente al acceso principal al Teatro de la Maestranza.

En este trayecto se está llevando a cabo una completa actuación de repavimentación para mejorar su estado y corregir los defectos actualmente existentes, según ha indicado el Consistorio en una nota.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que la protección y mejora del casco histórico es "una de las prioridades del Gobierno de José Luis Sanz. El Paseo Colón es una pieza clave de nuestro modelo de ciudad, con el río como gran protagonista, y esta intervención contribuye a reforzar la identidad, la calidad urbana y la imagen de uno de los espacios más representativos de Sevilla."

El anterior pavimento está siendo sustituido por una solería de terrazo hexagonal vibrado que incorpora el distintivo NO8DO y se combina con encintados de granito para conservar la estética tradicional del centro histórico.

El Ayuntamiento ya ha instalado este tipo de pavimento en calles del Casco Antiguo como Marqués de Paradas, Adriano, Pastor y Landero, o en uno de los acerados de la plaza de San Leandro.

De la Rosa ha resaltado que uno de los objetivos principales de esta actuación es "eliminar barreras arquitectónicas y adaptar este entorno a la normativa de accesibilidad universal, pensando muy especialmente en las personas con movilidad reducida y en los numerosos vecinos y visitantes que transitan a diario esta zona, mejorando tanto la seguridad como la estética."

El Consistorio ha asegurado que la ejecución de estos trabajos, que tendrá una duración aproximada de dos meses, "no afectará en ningún caso al acceso a este espacio cultural".

En esta línea, el Ayuntamiento continúa acometiendo obras de mejora en el centro de la ciudad, donde ya se han invertido 13,5 millones de euros. Esta misma semana se finalizan las tareas de limpieza de los bancos y el muro de defensa del Paseo de las Delicias, a la vez que trasforma parte de la calle Imaginero Castillo Lastrucci en plataforma única reacondicionando el actual adoquín de Gerena con el que cuenta la calzada.