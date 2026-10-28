El Ayuntamiento de Sevilla convoca un comité de emergencias tras el accidente de trenes de alta velocidad en Toledo

Sanz se reúne con el comité de emergencias en el Ayuntamiento tras el accidente ferroviario de Toledo - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha convocado un comité de emergencias y ha ofrecido todos los recursos municipales para atender a las víctimas y familiares del accidente de los trenes de alta velocidad que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, originado este miércoles al paso por la localidad de Urda (Toledo).

Así lo ha expresado en un mensaje en sus redes sociales donde ha añadido que se reforzará la atención psicológica a través de los profesionales de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies) en la estación ferroviaria de Santa Justa.

En el exterior de la estación permanece estacionada una ambulancia con material médico, y desde las 11,10 horas han ingresado varios trabajadores de Emergencias y Cruz Roja, así como se ha incrementado la presencia policial en las entradas de esta Sala Club de Renfe habilitada para atender a las víctimas.

Paralelamente, las oficinas de Renfe e Iryo atienden a los pasajeros de otras líneas ferroviarias que han visto truncados sus viajes y permanecen en Santa Justa a la espera de encontrar transportes alternativos.

Con anterioridad, el alcalde afirmaba, también en su cuenta de X (antes Twitter), seguir "con mucha preocupación lo sucedido en este accidente, ocurrido poco antes de las 9,00 horas de este miércoles. "Desde Sevilla, seguimos muy pendientes", a la espera de conocer las cifras oficiales definitivas de heridos y fallecidos.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado un minuto de silencio esta jornada, a las 20,00 horas, en la puerta de todos los ayuntamientos españoles en memoria de las víctimas de este accidente ferroviario en la provincia de Toledo.