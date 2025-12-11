El Ayuntamiento de Sevilla culmina la restauración integral la Fuente de Híspalis en la Puerta de Jerez

Fuente de Híspalis en la Puerta de Jerez en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha informado este jueves de que ha completado la restauración de la Fuente de Híspalis, ubicada en la Puerta de Jerez, "uno de los monumentos más representativos de la ciudad", una intervención "imprescindible" tras detectarse un "deterioro significativo" en el grupo escultórico y en el vaso de la fuente, que presentaban biofilm, fisuras, costras de sulfatación y zonas descohesionadas.

Según una nota emitida por el Consistorio, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que la última actuación se había realizado en 2015 y los tratamientos protectores aplicados entonces "están más que vencidos".

La restauración ha sido integral, actuando tanto sobre la estructura escultórica de piedra arenisca almorquí como sobre la alberca. Asimismo, en el vaso se han realizado limpieza mecánica mediante proyección de árido, eliminación de costras de sulfatación y aplicación de tratamiento hidrofugante. El grupo escultórico ha sido por tanto sometido a limpieza mecánica y manual, tratamiento biocida, limpieza química, sellado de fisuras, reintegración cromática y retirada de costras de sulfatación.

De la Rosa, que ha destacado la coordinación de la intervención a cargo de José de León, ha subrayado que "no solo recuperamos la imagen histórica de un monumento emblemático, sino que también aseguramos su correcta conservación para los próximos años".

Por último, ha añadido que "la conservación del patrimonio es una prioridad para este Ayuntamiento" y ha anunciado que se seguirán impulsando actuaciones que preserven la identidad histórica y artística de Sevilla para las generaciones futuras.