Ayuntamiento Sevilla culpa al Gobierno por el temporal: "Tendría que haber decretado la alerta roja, llover ya se sabía"

Archivo - El delegado de Hacienda y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, en la rueda de prensa. Imagen de archivo. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha criticado de nuevo el papel de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante el temporal que provocó más de 400 incidencias el pasado miércoles 29 de octubre. Ha vuelto a lamentar que la institución no activase el aviso rojo por lluvias. "No se trataba de que se avisase que iba a llover, eso ya se sabía, lo que tendrían es que haber decretado la alerta roja", ha afirmado.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Bueno ha señalado que si se hubiese activado dicho aviso "se hubieran suspendido las clases y reforzado aún más los turnos de policías, bomberos y de todos los servicios municipales". Asimismo, ha indicado que la "falta de datos" por parte de la Aemet, "impidió que el Ayuntamiento de Sevilla tuviera preparado un despliegue mayor, al previsto".

El Ayuntamiento de Sevilla responde así a las declaraciones del Subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, que ha señalado este lunes que la Aemet "avisó en más de diez ocasiones" al Consistorio por las lluvias. Además, ha indicado que el organismo "emite avisos, no alertas". "Aemet avisa del volumen de lluvias que se van a producir y a partir de ahí cada una de las administraciones toma las medidas que procedan", ha subrayado el representante del ejecutivo central.

Por su parte, Bueno ha asegurado que el subdelegado está "negando la evidencia ante el riesgo de lluvias torrenciales" y ha insistido en que "lo lógico" hubiera sido decretar el aviso rojo. "Reconocen que en momentos puntuales se estaba en situación para decretar alerta roja y no lo hicieron, por lo que fue una auténtica negligencia", ha manifestado el portavoz.

En esta línea, Bueno ha señalado que existe una "contradicción" al indicar que la Aemet "dijo puntualmente que se podría haber decretado alerta roja". Toscano ha defendido que "con los datos, el aviso que procedía era el aviso naranja".

Asimismo, el portavoz ha asegurado que "Sevilla ha pagado caro la incompetencia del Ministerio, muchos garajes inundados y Fibes todavía sigue cerrado". Pese a ello, ha señalado que no es un "asunto para confrontación política, sino que requiere la responsabilidad de todos".