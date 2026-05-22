El Ayuntamiento de Sevilla da luz verde al estudio de viabilidad para ampliar el recinto de la Feria de Abril

Casetas en la Feria de Abril 2026 - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este viernes en Junta de Gobierno Local del estudio de viabilidad y anteproyecto de ejecución de las obras de ampliación del recinto de la Feria de Abril.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el proyecto fue presentado por la UTE, formada por Martín Casillas, Carmocón y Easur y ha sido informado favorablemente por Fiestas Mayores. El mismo ha insistido en "la necesidad de que la reordenación del espacio de ampliación se ajuste a la trama urbana característica del Real".

Por su parte, los informes, tanto jurídico y de la Intervención respecto del mismo, son también favorables. Así, aconseja continuar con la tramitación del expediente, sin perjuicio de que tras el trámite de información pública al que habrá de someterse el documento y una vez se hayan obtenidos los informes sectoriales de los organismos e instituciones pertinentes, se tendrá que examinar la iniciativa en sus aspectos jurídicos, técnicos y económicos.

En este momento también se someterá a un proceso de maduración para redactar el pliego de condiciones para contratar la ejecución de las obras. Posteriormente, serán trasladados a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Andalucía para su pronunciamiento al respecto. En contexto, la ampliación plantea 220 nuevas casetas, algunas de ellas previstas para comenzar a instalarse de cara a la próxima Feria de Abril 2027.