Ayuntamiento de Sevilla defiende que las ayudas a los comercios afectados por las obras son "objetivas y transparentes"

Archivo - Imágenes de la reapertura al tráfico la calle Juan Sebastián el Cano en Los Remedios tras seis meses de obras. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha defendido este miércoles su gestión de las ayudas a los comercios afectados por las obras en la ciudad. El delegado de Economía, Álvaro Pimentel, ha asegurado que el gobierno de José Luis Sanz es el "primero" que pone en marcha este tipo de ayudas y ha remarcado el "contacto constante" con los vecinos.

El Consistorio responde así a las críticas realizadas por el Grupo Municipal Socialista acerca de la gestión de estas ayudas. El concejal Nacho González ha indicado que el Ayuntamiento "solo ha ejecutado el 12% de lo presupuestado" y ha señalado "constantes cambios de criterio" en las convocatorias, lo que a su juicio, están "generando desigualdad y confusión" entre los negocios afectados.

Por su parte, Pimentel ha defendido que las ayudas están diseñadas "en coordinación con las asociaciones y federaciones de comerciantes" y que durante su etapa en el gobierno, "el PSOE no destinó ni un solo euro para compensar a los negocios por las pérdidas derivadas de los trabajos en la vía pública".

Sobre las subvenciones, el delegado ha indicado que oscilan entre 3.500 y 4.500 euros, y las convocatorias se difunden "ampliamente, en coordinación con los Distritos municipales, haciendo visitas 'puerta a puerta' a los comercios afectados". Sobre el porcentaje del 12%, Pimentel ha señalado que el presupuesto se establece "contemplando la hipótesis de que el 100% de los comercios afectados va a acceder a la ayuda en su cuantía máxima".

En esta línea, ha asegurado que "la ayuda final se concede en función del número de comercios solicitantes y de los gastos que justifiquen". Asimismo, ha indicado que el criterio de los 20 trabajadores se ha establecido "exclusivamente" con los afectados por las obras del Metro en la calle Doctor Fedriani, "a petición de los propios comerciantes".

Finalmente, Pimentel ha indicado que los dos millones de euros corresponden a un "paquete global que no solo contemplan las subvenciones por obras de larga duración". Y ha reiterado el "compromiso constante" con los comerciantes, ofreciendo asesoramiento, visitas presenciales y sesiones informativas para "facilitar el acceso a las subvenciones".